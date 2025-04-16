Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении проект законодательных поправок по вопросам исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм в сфере деятельности органов внутренних дел, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, поправками исключается понятие «местная полицейская служба» (МПС). Это связано с тем, что созданная в 2016 году МПС не оправдала себя на практике. В структуру МПС входили участковые инспекторы, патрульная, ювенальная, природоохранная полиция, подразделения по защите женщин от насилия.

Однако, как отмечают разработчики законопроекта, служба вместо своих основных функций – обеспечения общественного порядка, профилактики правонарушений и обеспечение дорожной безопасности, стала выполнять второстепенные задачи, такие как выявление нарушений правил благоустройства, вывоз отходов со строительных объектов и др.

Министерством внутренних дел предлагается реорганизовать МПС и Управление административной полиции, создав на их базе два управления: по профилактике правонарушений и по обеспечению общественной безопасности. Каждая служба будет заниматься своими прямыми задачами.

В рамках приведения в соответствие в отношении подразделений полиции на транспорте термин «линейные» предлагается заменить на термин «на транспорте». Военно-следственные органы – исключить из системы территориальных органов полиции, поскольку они выделены в самостоятельное подразделение ОВД.

Кроме того, ввиду недостаточного количества мест в специальных приемниках, предназначенных для содержания административных арестованных (различные правонарушения, неисполнение судебных актов, алиментов и др.), законопроектом определяется порядок содержания административных арестованных в приемниках-распределителях (предназначены для содержания лиц без определенного места жительства).

Всего изменения и дополнения вносятся в 16 законов.