В МИД прокомментировали убийство казахстанки в Грузии

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Министерство иностранных дел РК подтвердило информацию об убийстве гражданки Казахстана в Грузии. Погибшую доставили в Казахстан и похоронили 2 июня, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

По данным МИД, 24 мая в посольство РК в Тбилиси поступила информация от правоохранительных органов города Телави об убийстве гражданки Казахстана.

"Подозреваемый задержан, ведётся расследование. В интересах следствия детали убийства и данные подозреваемого не разглашаются. Наша гражданка находилась в Грузии в частной поездке, к профессиональной деятельности не имеет отношения (по информации СМИ, она работала журналистом - прим. ред.). Тело погибшей доставили на родину и похоронили 2 июня», – говорится в сообщении министерства.

Консул Казахстана в Грузии находится на постоянной связи с местными правоохранительными органами и держит данный вопрос на контроле, добавили в ведомстве.