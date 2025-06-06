Минус полтонны мусора
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Вчера в рамках Всемирного дня окружающей среды и Дня эколога в Государственном национальном парке «Кокшетау» на восточном берегу озера Зерендинское прошла экологическая акция «Чистые берега». К ней присоединились 120 неравнодушных молодых акмолинцев, вышедших на уборку с целью напомнить обществу о важности бережного отношения к окружающей среде, – сотрудники Нацпарка, студенты КУ им. Ш. Уалиханова, КУ им. А. Мырзахметова, участники школьного лесничества из школы села Красный Кордон, ученики средней школы села Азат, госслужащие.