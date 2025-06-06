Минус полтонны мусора

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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Вчера в рамках Всемирного дня окружающей среды и Дня эколога в Государст­венном национальном парке «Кокшетау» на восточном берегу озера Зерендинское прошла экологическая акция «Чистые берега». К ней присоединились 120 неравнодушных молодых акмолинцев, вышедших на уборку с целью напомнить обществу о важности бережного отношения к окружающей среде, – сотрудники Нацпарка, студенты КУ им. Ш. Уалиханова, КУ им. А. Мырзахметова, участники школьного лесничества из школы села Крас­ный Кордон, ученики средней школы села Азат, госслужащие.

фото пресс-службы ГНПП "Кокшетау"

Перед началом уборки ее участников поприветствовал генеральный директор ГНПП «Кокшетау» Жолдаскан Карабаев.­ Работа спорилась. В результате все вместе убрали полтонны мусора, оставив за собой чистый берег, наполнив себя хорошим настроением и верой в силу прос­тых и добрых дел.

Вчерашняя акция – это и продолжение ежегодной экологичес­кой инициативы «Марш парков-2025», стартовавшей в марте нынешнего года. По традиции с самого ее начала специалис­ты ГНПП «Кокшетау» провели большую информационную работу – они посещали учебные заведения с лекциями, проводили семинары, беседы, викторины и экскурсии. Рассказывали о роли национальных парков в сохранении природы Казахстана, экологических проблемах региона в частности и Казахстана в целом.

В рамках «Марша парков-2025» проводились акции «День птиц», «Всемирный день посадки дерева», «Вместе сажаем будущее», «Таза аймақ», «Мөлдір бұлақ», «Киелі мекен». В целом в экологических мероприятиях приняли участие 2 600 человек, в том числе школьники и студенты. В результате по территории нацпарка развешаны 289 скворечников, посажено 366 молодых деревцев, собрано 9,6 тонны мусора.

В школе-гимназии № 1 города Кокшетау прошло яркое и торжественное подведение итогов конкурсов рисунков, стихотворений, сочинений и поделок. Праздничная атмосфера, заслуженные награды – все это стало достойным завершением творческого марафона, объединившего детей и педагогов вокруг актуальной темы экологии.

В результате за старание и вдохновение наградами отмечены 44 учащихся – победители творческих конкурсов, 34 ученика получили поощрительные призы. Девять учителей награждены за призовые места, 36 педагогов – за активное участие. Дипломы отдела образования и ГНПП «Кокшетау» вручены директорам и педагогам, чья работа признана значимой в деле экологического просвещения и воспитания подрастающего поколения.

#акция #День эколога

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