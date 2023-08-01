Мобильные платежи под контролем

Ограничения не коснутся добросовестных граждан – плательщиков налогов и личных переводов физичес­ких лиц. Что же касается предпринимателей, все их денежные расчеты должны проходить с использованием контрольно-кассовых машин (ККМ), включая оплату наличными или банковскими картами. Разрешены также мобильные платежи через QR-код в приложении банка.

Сейчас некоторые предприниматели получают оплату за проданный товар и оказанные услуги посредством мобильных переводов через личные счета, открытые в банках. Однако, как отметили в Комитете государственных доходов Минфина РК, такие переводы производятся без применения ККМ и POS-терминалов, соответственно, без выдачи чеков, что является нарушением, за которое предус­мотрена административная ответственность в виде предупреждения, при повторном нарушении – штраф от 15 до 50 МРП в зависимости от субъектности налогоплательщика.

В ведомстве также напоминают, что уплата налогов в соответствии с Конституцией РК является обязанностью каждого гражданина.

Налоговые органы проводят соответствующий контроль в целях вывода из тени незаконной предпринимательской деятельности. Банковские организации с 2024 года будут передавать данные по мобильным переводам индивидуальных предпринимателей, сообщила пресс-служба КГД МФ РК. Под контроль подпадут граждане, получавшие мобильные переводы от ста разных лиц ежемесячно в течение трех последовательных календарных месяцев.

Для упрощения применения ККМ с 2022 года ведется пилотный проект по объединению функций ККМ

с POS-терминалами банков второго уровня. Это позволит выдавать один чек ККМ и POS-терминала. В пилотном проек­те уже участвуют АО «Каспий банк», «Халык банк» и «Банк Центркредит».

Вместе с тем проводится акция «Граж­данский контроль – требуй чек» по выяв­лению фактов невыдачи чеков ККМ. О выявленных нарушениях можно сообщить посредством бесплатного мобильного приложения Wipon cashback.

В ведомстве подчеркнули также, что вышеуказанные изменения не затрагивают добросовестных налогоплательщиков и нацелены только на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности. То есть физические лица, как и прежде, могут совершать и принимать мобильные переводы в своих личных целях. Переводы родственникам, друзьям, помощь родителям и детям и по другим жизненным ситуациям не облагаются налогом.