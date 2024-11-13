Молодое пополнение принимает присягу

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Асель Муканова
редактор отдела информации и права

Более 200 моряков осеннего призыва в Актау и 1 200 десантников, проходящих службу в Алматинс­ком, Жетысуском и Конаевском гарнизонах, дали клятву на верность Родине.

фото с официального сайта Министерства обороны РК

В морской столице у мемориала Вечного огня состоялось торжественное возложение венков. Командиры воинских частей, ветераны Вооруженных сил, родные и близкие новобранцев почтили память погибших в Великой Отечественной войне воинов минутой молчания.

Как сообщает официальный сайт Министерства обороны, в Актау к военной присяге были приведены 217 молодых моряков, призванных из Западно-Казахстанской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Акмолинской и Мангистауской областей. Поздравил собравшихся с этим знаменательным событием Главнокомандующий Военно-морскими силами РК генерал-майор Серик Бурамбаев.

– Молодым людям служба в армии необходима, ведь здесь закладываются основы мужского характера, воспитывается любовь к Родине, к семье и народу. Каждый, кто служит, получает жизненный опыт, становится зрелым и самостоятельным, – подчеркнул он.

Одна из тех, кто испытал в этот день бурю эмоций, – мама новобранца из Уральска Нурлы Сапарова. Подчеркнем, что она проводила в армию пятого сына. Трое старших уже отслужили, четвертый проходит службу в Атырау.

В воинских частях Десантно-штурмовых войск присягу принесли 1 200 новобранцев. На плацу алматинской десантно-штурмовой бригады им. Райымбек-батыра собрались военнослужащие, родные и близкие солдат.

– Вы, молодые десантники, принимаете героическую эстафету воинов старших поколений. С принятием присяги вы становитесь полноценными вои­нами и в полной мере несете ответственность за защиту суверенитета и территориальной целостности страны, – сказал заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками по воспитательной и идеологической работе полковник Раджан Жанысов.

Военная выправка десантников читалась по развернутым плечам, приподнятым подбородкам и четким движениям.

– Месяц назад наш сын был домашним ребенком, сейчас – он настоящий боец, подтянутый и серьезный. Спасибо командирам – это результат их труда, – поделилась мама рядового Руслана Бузенюс Ляззат Исмагулова.

Со словами напутствия к молодым солдатам обратился отец рядового Алинура Тлеукабыл­улы – Асимхан Тлеукабылов. Он рассказал, как 31 год назад принимал присягу на этом плацу. Затем с июня по сентябрь 1995 года вместе с сослуживцами находился в Горном Бадахшане, где они выполняли боевую задачу по охране таджикско-афганской границы.

В течение месяца новобранцы проходили курс молодого бойца. Изучили требования уставов, элементы строевой подготовки с оружием и без, приемы рукопашного боя. Научились разборке и сборке оружия с завязанными глазами. Все это десантники продемонстрировали в ходе торжественной церемонии. А военнослужащие Военно-морских сил показали дефиле с оружием и элементы рукопашного боя.

Родные солдат с гордостью наблюдали за успехами новобранцев. После показательных выступлений для гостей провели экскурсии по воинским частям и ознакомили с условия­ми службы военнослужащих.

#военнослужащие #армия #служба #присяга #новобранцы

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