Морозная погода установится на севере Казахстана в ближайшие дни

На северные регионы страны будет влиять антициклон, подпитываемый холодными воздушными массами, он сохранит морозную погоду, преимущественно, без осадков.

А вот на южные регионы будет оказывать свое влияние Южный циклон. Медленно смещаясь, он принесет постепенное повышение температуры воздуха в дневные часы до 10-15 тепла.