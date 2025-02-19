Морозная погода установится на севере Казахстана в ближайшие дни
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В ближайшие дни жители Казахстана почувствуют резкое разделение климата по месту своего проживания, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «Казгидромет»
На северные регионы страны будет влиять антициклон, подпитываемый холодными воздушными массами, он сохранит морозную погоду, преимущественно, без осадков.
А вот на южные регионы будет оказывать свое влияние Южный циклон. Медленно смещаясь, он принесет постепенное повышение температуры воздуха в дневные часы до 10-15 тепла.