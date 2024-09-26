Люди эвакуируются, школы закрываются: мощный ураган приближается к Флориде

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Ураган «Элен» стремительно усиливается в Карибском море, двигаясь на север вдоль побережья Мексики в сторону США, вынуждая жителей эвакуироваться, школы закрываться, а власти объявлять чрезвычайные ситуации во Флориде и Джорджии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg,ru.

По данным Национального центра США по наблюдению за ураганами, по состоянию на 11 часов среды по восточному времени ураган находился примерно в 810 километрах к юго-западу от Тампы в штате Флорида, а скорость ветра составляла 130 километров в час. Визуальные проекции показали, что огромный шторм, бушующий у побережья Канкуна в Мексике, затронул Кубу, а внешние погодные явления уже достигли восточной части Флориды. Ожидается, что в четверг он обрушится на побережье Мексиканского залива во Флориде в виде сильного урагана и, по прогнозам, может стать самым мощным штормом, обрушившимся на США более чем за год, сообщает Associated Press.

Национальный центр по наблюдению за ураганами прогнозирует, что ураган "Элен" выйдет на сушу в четверг вечером в районе Биг-Бенд или Панхэндл во Флориде. По словам синоптиков, ураган, скорее всего, продолжит усиливаться в течение дня в четверг, когда он принесет опасные для жизни штормовые волны на большую часть побережья Флориды. На своем текущем пути мощный центр шторма может пройти прямо над столицей штата Флорида Таллахасси. Эвакуация тысяч людей к югу от Таллахасси проходила в среду утром, а Джо Байден объявил чрезвычайное положение во Флориде. Президент США пообещал выделить федеральные ресурсы перед наступлением шторма.

Несколько округов на западном и северо-западном побережье Флориды издали приказы об эвакуации, а должностные лица рекомендовали местным жителям запасаться едой, водой и топливом. По данным Национальной метеорологической службы, в среду более 40 миллионов человек во Флориде, Джорджии и Алабаме находились под угрозой урагана и тропических штормов.

Вдоль побережья Мексиканского залива Флориды, включая округа Сарасота и Шарлотт, были объявлены многочисленные эвакуации, а десятки округов объявили о закрытии школ. Шторм может перерасти в ураган категории 3, когда он пронесется через залив. Также он угрожает всему западному побережью Флориды и району Биг-Бенд. Международный аэропорт Тампы во Флориде приостановит работу в четверг утром в преддверии ожидаемого приближения урагана к берегам США. Аэропорт посоветовал путешественникам связаться со своими авиакомпаниями для получения дополнительной информации.

В штатах Северная Каролина, Джорджия и Южная Каролина сотрудники экстренных служб предупреждают о потенциально катастрофических наводнениях из-за сильных ливней. Национальная метеорологическая служба прогнозирует, что в течение следующих трех дней может выпасть до 38 сантиметров осадков. Результаты могут быть аналогичны последствиям тропического шторма "Фред" в 2021 году, когда сильный ливень в сочетании с тропическими ливнями вызвал наводнения, в результате которых погибли шесть человек и были повреждены около 1000 домов и два десятка мостов.