Мошенники вынудили акмолинца продать квартиру и отправить им деньги

В управление полиции Степногорска поступило заявление 38-летнего местного жителя о совершенном в отношении него мошенничестве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции Акмолинской области.

Созданной специальной следственно-оперативной группой было установлено, что неизвестные лица, представившись сотрудниками банка, убедили мужчину оформить кредиты в ряде банков на 3 млн тенге. Кроме того, злоумышленники вынудили его продать квартиру, а деньги передать им. Общий ущерб составил 9 млн 150 тысяч тенге.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела криминальной полиции установили подозреваемых, ими оказались двое жителей Павлодарской области, 23 и 24 лет.

У задержанных изъяты 25 карточек разных банков второго уровня, оформленных на третьи лица, и 10 сотовых телефонов, отметили в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 УК РК "Мошенничество". Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

Ход и результаты расследования уголовного дела находится на контроле у руководства департамента полиции, добавили в пресс-службе.

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