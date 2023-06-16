«Мозговой центр» современного Казахстана

Юбилей Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК отпраздновал в Алматы – в здании, в котором КИСИ 30 лет назад начинал свою работу, издавал первые аналитические записки и исследования сотрудников института.

Там были организованы историко-документальная выставка и заседание «круглого стола», посвященного вкладу КИСИ в аналитическое обеспечение стратегического развития Казахстана. Гостями юбилейных мероприятий стали бывшие сотрудники и ветераны КИСИ, партнеры, руководители исследовательских организаций, аналитических центров и друзья института.

– В 1993 году Указом Президента был создан наш институт. В ключевой степени это заслуга Умирсерика Касенова, первого директора, основателя КИСИ. Мы накануне поднимали архивы, и стало понятно, насколько он еще тогда глубоко стратегически смотрел на создание нашего института, на структуру. С начала создания КИСИ была задана самая высокая планка для аналитической работы. Это и определило успех института. За эти годы были опубликованы сотни и сотни аналитических и информационных материалов, проведено 663 научных мероприятия, сотрудники института опубликовали 3 384 научные статьи и более 6 тысяч раз выступили в СМИ, – отметил директор КИСИ Еркин Тукумов, открывая заседание «круглого стола».

Директор КИСИ также добавил, что фундамент, на котором основывается институт, был создан прошлыми директорами.

Отдельно он поблагодарил директора Архива Президента РК Алию Мустафину за содействие в проведении историко-документальной выставки «30 лет КИСИ: хроника развития», где были представлены документы и фотографии, на которых запечатлены главные события в истории КИСИ.

Выставка включала в себя архивные материалы деятельности института за 30 лет: документы, важные приказы, повлиявшие на ход истории КИСИ, фотографии со встреч и различных мероприятий. Кроме того, здесь были представлены последние издания, книги, монографии и журналы, которые издает институт.

– Сейчас я смотрю на деятельность КИСИ и думаю, что институт на правильном пути. И тот ритм, который был задан, начиная с Умирсерика Касенова, продолжается сейчас. Институт выполняет те задачи, которые были на него возложены. Главная из них – это «заглянуть за горизонт». Эксперт должен предугадать то, что будет, и выдать рекомендацию, как минимизировать негативные последствия и как сделать то, что нужно для республики, для нашего народа, – отметил Булат Султанов, экс-директор КИСИ, возглавлявший его с 2005 по 2014 год.

В числе приглашенных был Александр Вольтерс, страновой директор Фонда имени Фридриха Эберта. Организация стала одним из первых партнеров КИСИ, и сотрудничество продолжается до сих пор. Как подчеркнул Александр Вольтерс, за 30 лет сотрудничества фонд и КИСИ провели около 20 общих мероприятий, которые всегда имели положительный отклик благодаря высокому профессио­нализму команды КИСИ.

На мероприятии среди приглашенных гостей были ветераны института, которые рассказали о своем опыте работы в КИСИ, разных периодах становления института, поделились мнением о том, какие надежды возлагаются на «мозговой центр» сейчас. Отмечали участники встречи и роль КИСИ как «кузницы кадров». Именно кадровая политика, заключающаяся в высоких требованиях к сотрудникам, поиске талантливых аналитиков, ученых отличает институт на протяжении всех этих лет.

– КИСИ – это люди, которые в нем работают, это важнейшая ценность, – подчеркнул Еркин Тукумов.

В завершение мероприятия директор поблагодарил всех участников «круглого стола» и отметил важный вклад каждого из сотрудников КИСИ. Ветеранам и партнерам института вручены благодарственные письма и памятные подарки.