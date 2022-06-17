Мурат Абенов поделился впечатлениями от членства в Национальном курултае

Не просто консолидация, а определение общих ценностей

Президент Национальной палаты образования и инноваций «Серпін» Мурат Абенов поделился первыми впечатлениями от членства в Национальном курултае.

На своей странице в Facebook Мурат Абенов опубликовал об этом пост, под которым развернулось живое обсуждение.

«Мне видится роль курултая особой, – написал Мурат Абенов, – которую ни один государственный институт у нас не выполняет: организовать единую площадку для общенационального диалога, не вертикального «власть и общество», а горизонтального – «общество с обществом». Именно этот общественный институт у нас так и не сложился за все годы независимости.

Диалог в привычном понимании демократических институтов – между властью и обществом, между государством и гражданами – должны выстраивать партии, которых, я надеюсь, будет больше. Доводить мнение народа до власти должны депутаты Парламента, куда теперь можно избрать тридцать процентов напрямую из активных граждан – одномандатников.

А вот Национальный курултай – это когда представители от разных групп общества в равном диалоге определяют вместе, в какую сторону народ должен двигаться в долгосрочном периоде. Не тактику определять, а стратегию. И не менее важно честно признаться себе, какие риски нас ждут, если мы не сможем между собой договориться.

Отсюда, наверное, такой разнообразный состав курултая. Я вижу очень авторитетных общественных и политических деятелей, тех, кто постарше, в звании признанных аксакалов, активно действующих из среднего возраста, и тех, кто помоложе. Фамилии Шаханов, Кулекеев, Байменов, Турлыханов, Куттык­адам, Бапи, Джумадилдаев, Сабильянов давно и многим известны. За каждым из них десятки и даже сотни тысяч сторонников, чьи мнения они могут донести и отстоять.

Кстати, многие из них не пойдут в Парламент, для них это, возможно, прошедший этап, или политика сейчас их мало интересует. Но каждый из них может быть повлиятельнее, чем несколько депутатов вместе взятых.

Что должно быть конечной целью курултая?

Не просто консолидация общества, а определение общих ценностей и долгосрочных идей, которые могут объединить нацию на долгие годы. Трагические январские события обнажили многие накопившиеся проблемы. Внутри общества есть противоречия в разных социальных группах, регионах, этносах, предпочтениях, языке общения».

События в Украине, по его словам, тоже заставляют задуматься – внешние силы часто используют внутренний конфликт в стране, чтобы разделять и властвовать.

«Мы так рисковать не должны. Допустить еще раз январские события мы не имеем права. Те жертвы, которые понес наш народ, это слишком дорогая цена», – считает Мурат Абенов.