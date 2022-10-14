Мы – в городе, а город – в нас

Замечательный спектакль о столице поставила режиссер-постановщик из… Алматы – Галина Пьянова, основатель и художественный руководитель театра «АРТиШОК». На вопрос «Почему же именно Вы, человек в прямом смысле далекий от столицы?» она не задумываясь ответила: «Астана – город в первую очередь приезжих, и совсем нет разницы, давно ли ты сюда переместился в поисках лучшей доли или только-только учишься сосуществовать по закону Города».

Еще год назад Галину Пьянову пригласил сотрудничать Айболат Жаудыр, директор Государственного академического казахского музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева. Приглашение весьма неожиданное, учитывая, что столичный театр в своем репертуаре имеет в основном академические, классические постановки, а играют актеры на государственном языке.

– Вот так случилось: Айболат Жангалиевич рискнул меня пригласить с той спецификой, которую я представляю – экспериментальный, авторский театр, совсем не подходящий по коленкору академическому собрату, – рассказывает с улыбкой режиссер. – Сработались мы хорошо и быстро – возникла так необходимая искра. Искрит в первую очередь актерская труппа, это очень чувствуется. Хочу особо отметить, что молодой состав театра просто восхитительно талантлив.

Галина признается: предложив свой спектакль, ждала, что кто-то возмутится непривычной (в первую очередь для местного театра) смелостью постановки, откажется участвовать.

– Но мне поверили и доверились. Да, были опасения, что возникнет ситуация «мы скрипки, а ты превращаешь нас в молотки», но нет – люди пошли со мной. Труппа очень лояльная, даже при полной их занятости в других постановках и очевидной усталости я ни разу не услышала недовольства, – говорит режиссер.

– Ну а все же, как Вам, южанке, удалось поставить спектакль о северном городе? – никак не могу успокоиться.

– Да все мы тут южные, западные, восточные! Это географичес­ки город северный, а на самом-то деле он такой разный, коллажный, за 25 лет вобравший в себя огромное количество судеб. Прежде, приезжая сюда с гастролями, я не успевала понять его, «ну что Астана, степь да степь». Это, наверное, то самое легкое алматинское высокомерие во мне говорило, – смеется Галина. – А в этот раз у меня абсолютно поменялось мнение: я влюблена в Астану, я могу говорить о ней очень долго. И знаю точно, что город этот непростой, и мы не раз подчеркиваем это в спектакле, здесь все постоянно работают. Судьба у города такая – быть трудоголиком. Когда-то – и мы об этом тоже говорим в постановке – здесь было поднято около миллиарда тонн зерна. Вы только вдумайтесь в эту цифру! А ведь подумать, так те же здания, возведенные за короткий период времени, – это тоже глобальный труд.

По задумке автора, постановка стала своего рода исследованием: каково же это – жить, работать в главном городе страны, где свои порядки, устои, принципы и привычки. Потому и сюжет – своеобразная мозаика из судеб тех, кто когда-то попал сюда и остался или, наоборот, родился в этом северном городе еще в прошлом веке и ни разу не выезжал за его пределы. Выложила эту мозаику Галина самостоятельно, беседуя с разными людьми из разных поколений, проникшись каждой историей, каждой фразой тех, кому есть что сказать о столице. И спектакль в прямом смысле основан на реальных событиях, в ходе постановки на экранах появляются фото тех, кто доверил режиссеру свою историю.

– Признаюсь: было у актеров и легкое волнение в отношении зрителей – как они воспримут новаторство? Все же они лучше знают свою аудиторию, – об этом мы говорили с режиссером еще до премьеры.

Но аудитория поняла и приняла: публика осталась в восторге от премьеры. И чувствовалось это не только по бурным аплодисментам в конце спектакля; это прослеживалось на протяжении всей постановки. Придуманные Галиной Пьяновой фишки, привлекающие зрителей к непосредственному участию в происходящем на сцене (например, «Поднимите руку, кто родился в этом городе?»), оказались теми ниточками, которые связали актеров и зрителей в одну команду.

Да и непросто было бы в любом случае остаться в стороне от показанного, ведь спектакль – о нас: о людях, о наших жизнях, наших маленьких радостях и горестях. Обо всем об этом на своем примере рассказал и показал главный герой – простой парнишка Алихан из южного аула Копа. Он для себя самого почти звезда – его танцевальный ролик посмотрели многие, его – вот ведь удача! – пригласили на телевидение. И он уверен, что северный город встретит его теплом. Но все оказалось гораздо сложнее, и не только для Алихана.

В спектакле несколько сюжетных линий, очень разных и интересных, но они лишь обрамление перипетий главного героя и не уводят спектакль от главной мысли. И в этом тоже задумка автора: средоточие внимания должно быть на Городе и отдельно взятой судьбе.

Алихан в исполнении Дастана Алимова проживает свою столичную судьбу так, что ему веришь, ему сопереживаешь. Как и другим героям. Базил Султангазы и Инабат Абенова невероятно хороши в ролях молодоженов, которые в первый раз столкнулись с реалиями семейной жизни. И невозможно не задуматься о верности слов, звучащих из уст актеров старшего поколения: Акыша Омара, Кулии Кожахметовой, Кенеса Нурланова. А как они играют! Не играют – живут!

Знаете, что еще удивительно в этом спектакле? Играют актеры на казахском языке (текст был адаптирован в переводе, и за это отдельная благодарность завлиту Кымбат Елубаевой), но даже русскоязычному зрителю будет понятно все – настолько ясен язык жестов, взглядов, ситуаций.

И еще два интересных момента. Первый – все действо происходит в паркинге. Да-да, в обычном парковочном пространстве столичного театра. Опоры его стилизованы под опоры ЛРТ, на стенах – проекции согласно сюжету, и даже президентский лифт – активный участник постановки (обыгран он здорово, поверьте!).

– Паркинг – это место объединяющее. Так актеры стали ближе зрителям, и наоборот. Никаких границ, все на одном уровне. А еще это образ: в город, как и в паркинг, можно заехать и выехать, это перманентная сменяемость мест и участников, – разъясняет задумку режиссер.

И второй момент – у спектакля нет классического хэппи энда.

– Отсутствие счастливого конца отнюдь не означает, что герой обязательно остается у разбитого корыта. Наоборот, концовку мы сделали такую, что каждый сам может додумать, дофантазировать, решить для себя, а что же дальше. И с Алиханом, и с городом, и со мной, – улыбается режиссер и не отрицает, что, возможно, у Алихана будет еще один виток судьбы в большом городе.

А еще, вполне возможно, Алихан расскажет о себе и в Алма­ты: поставить спектакль с теперь уже алматинской труппой Галина Пьянова считает весьма неплохой идеей.