На первом плане – экономическая повестка

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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

С предпринимателями области Жетысу встретился посол Узбекистана в нашей стране Бахтиёр Ибрагимов. Встреча была организована регио­нальной палатой «Атамекен».

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

– Экономическая дипломатия сегодня выходит на первый план в развитии отношений между странами, – отметил дипломат. – И это правильно: чем государство экономически сильнее, тем оно социально более стабильно.

В ходе встречи было озвучено немало идей и предложений. Так, ТОО «АСПМК-519» попросило о решении ряда проблем. Данный энергетический холдинг занимается поставкой оборудования для строительства линий электропередачи и подстанций и в своей деятельности сталкивается с трудностями при транс­портировке продукции через государственную границу. Таможенные службы Узбекистана требуют сопровождения грузов.

Другой участник внешнеэкономической деятельности – ТОО «Кайнар АКБ» – также на протяжении нескольких лет сотрудничает с партнерами из Узбекистана. Как отметила представитель компании Бакытгуль Кудеринова, ежегодно их предприятие производит порядка 3–3,5 млн аккумуляторов, из них 800 тыс. уходит в соседнюю страну. Что важно: ТОО оснащено оборудованием для утилизации отработанных батарей, однако оно используется не на полную мощность.

– В Узбекистане много автомобилей, – сказала представитель «Кайнар АКБ». – И, соответственно, достаточно аккумуляторов, вышедших из строя, которые нужно правильно утилизировать. Но в соседней республике запрещен вывоз за пределы страны лома и отходов цветных металлов. ТОО «Кайнар АКБ» просит инициировать в Узбекистане рассмотрение вопроса по установлению соответствующих квот.

В ответ Бахтиёр Ибрагимов попросил предпринимателей подготовить официальное письмо о проблеме.

Представитель Текелийского горно-перерабатывающего предприятия, где производят чугун, сталь и ферросплавы, обратился за содействием в создании условий для прямой поставки в Узбекистан своей продукции. Директор компании Мурат Малтусынов отметил, что в процессе работы часто появляются посредники и трейдеры, а это создает дополнительные сложности.

– Мы сталкиваемся с тем, что посредники увеличивают стоимость услуг и товаров, а это делает бизнес менее выгодным для обеих сторон, – пояснил он. – Поэтому ходатайствуем о возможности выйти на предприятия в Узбекистане напрямую. Это позволит улучшить логистику, снизить затраты.

В свою очередь Бахтиёр Ибрагимов заверил, что со стороны посольства будет оказано всемерное содействие в налаживании прямых контактов с бизнесом Узбекистана. Ряд вопросов, поднятых в ходе встречи, касался возможностей налаживания партнерских отношений с узбекским бизнесом в сфере АПК, туризма, текстильной промышленности.

#Атамекен #предприниматели #область Жетысу

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