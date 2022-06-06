На старте лета

Тысячи юных западноказахстанцев и их родителей стали участниками праздничных мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей.

Не только участие в забавных эстафетах, бесплатное мороженое и фотографии на память с ростовыми куклами приготовили организаторы праздника. Этот день – очередное напоминание взрослым, что наш долг – защищать каждого ребенка, создавать условия для его здорового, безо­пасного и полноценного развития. Дети – наше самое дорогое сокровище, наше будущее, поэтому семье, школе, общественности и государству эту заботу нужно показывать реальными делами.

Так, в первый день лета в Уральске торжественно открылась детская дворовая спортивная площадка. Подарок – как ребятне, так и их родителям. Теперь не придется искать свое чадо по соседним, более благоустроенным дворам. Ребенок под присмотром, да к тому же не бездельничает, а приобщается к спорту.

К Международному дню защиты детей была приурочена и встреча акима области Гали Искалиева с победителями международных и республиканских конкурсов и олимпиад. Только с начала учебного года учащиеся области завое­вали на них 93 призовых места. Именно соревновательный ­момент, по словам самих участников, – лучшая мотивация на новые научные поиски и достижения в учебе. Во Дворце школьников юные пытливые умы представили руководителю региона свои лучшие исследовательские проекты.

В числе прочих и проект BILIM – HIGH, запущенный на областном телеканале Aqjaiyq. Его цель – формирование и развитие коммуникативных и исследовательских компетенций у школьников, повышение мотивации к учебной деятельности. Отборочный тур прошел 17 мая. 16 команд по 4 ученика 9–10-х классов будут показывать свои знания в различных сферах. Интеллектуальные битвы будут транслироваться раз в неделю на телеканале.

Стремление к знаниям должно поддерживаться и поощряться.

– Желаю вам не останавливаться на достигнутом, развиваться в тех направлениях, которые вы для себя выбрали. Сейчас много возможностей учиться, главное – было бы желание. Уверен, что в будущем вы будете прославлять своими достижениями не только наш регион, но и страну, – сказал аким области, вручая победителям олимпиад благодарственные письма и подарочные сертификаты.

В туристско-оздоровительном комплексе «Евразия» прошел День открытых дверей, приуроченный празднику и открытию летнего лагерного сезона. Целое море впечатлений от спортивных состязаний и конкурсов, музыкальных выступлений творческих коллективов юных талантов и катания на лодках оставил этнофестиваль Aqjaiyq Fest, организованный областными центром детско-юношеского туризма и экологии, управлениями образования, предпринимательства и индустриально-инновационного развития при поддержке АНК ЗКО.

Гостей встречали любимые сказочные герои, вручая каждому неизменный атрибут праздника – яркий воздушный шарик. В костюмах ростовых кукол – студенты-практиканты. На главной аллее у корпусов комплекса – выставка работ юных художников «Мир глазами детей». Авторы работ делятся своими знаниями и опытом обращения с красками и кистью. В тенистой беседке разместился гончарный круг. Под руководством мастера можно приобщиться к этому древнему ремеслу. На столе расписные глиняные кувшины и вазы, чашки и подсвечники – все это работы воспитанников гончарной школы Art PoTTer.

На широкой поляне развернулась этнодеревня. В большой юрте накрыли дастархан с национальными угощениями. Здесь же предлагается освоить правила асык-ату и совершить конную прогулку. Рядом – мастер-классы по спортивному ориентированию, технике пешеходного туризма. Опытные наставники показывают, как правильно собрать палатку, пользоваться альпинистским снаряжением.

– Сегодня стартует первая смена летнего лагеря «Жас турист». Отдохнут свыше 80 детей из Западно-Казахстанской и Атырауской областей. Это чуть меньше чем половина всей загруженности одной смены (200 мест). Центры детского туризма есть в каждом районе области. В Уральске мы работаем по пяти направлениям – пешеходный, велосипедный, лыжный, водный и горный туризм, в 60 кружках занимаются 635 детей. По области охват кружками туристического направления составляет более 12 тысяч детей. Занятия в них будут проходить и летом, – рассказал директор Областного центра детско-юно­шеского туризма и экологии Галым Беккалиев.

По данным областного управления образования, этим летом в ЗКО будут работать 19 из 20 имею­щихся загородных лагерей. С 1 июня начали свою работу 5 загородных, 263 пришкольных лагеря с организацией питания, 286 тематических и 5 палаточных лагерей.

Порядка 400 детей из семей категории социально незащищенных слоев населения, сирот и оставшихся без попечения родителей смогут этим летом отдохнуть бесплатно в лагере «Атамекен». 230 одаренных школьников оплатят лишь половину стоимости путевки.

Для лучших в учебе будут организованы поездки в города ­Казахстана и России, отдыхаю­щие в районных лагерях смогут побывать на экскурсиях в Уральске, Бокейординском и Казталовском районах.

Планируется, что в летний период различными направления­ми организации досуга будут охвачены 103 167 учащихся, или 95,63% от общего числа школьников области.