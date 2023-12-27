На страже безопасного труда

О главных аспектах документа на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Алихана Смаилова доложила министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова.

Она отметила, что Концепция безопасного труда в Республике Казахстан на 2024–2030 годы разработана во исполнение поручения Главы государства, данного в Послании народу от 1 сентября 2023 года «Экономический курс Справедливого Казахстана». Документ нацелен на повышение качества трудовой жизни работников и сбережение трудовых ресурсов.

По словам министра, концепция предусматривает новые подходы системного улучшения условий труда работников на основе факторного анализа текущей ситуации и мировых тенденций в сфере управления охраной труда. Ключевыми индикаторами БиОТ служат показатели производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

– Анализ текущего состояния в сфере охраны труда показывает, что из года в год сохраняется тенденция роста таких показателей. Согласно официальной статистической информации, в 2022 году по сравнению с предыдущим на 15% увеличилась численность пострадавших на рабочем месте, на 8% подросла статистика профессиональных заболеваний. Производственные травмы и профзаболевания являются следствием работы во вредных условиях, в том числе не соответствующих санитарно-гигиеническим нормативам, – констатировала Светлана Жакупова.

Внедрение риск-ориентированного подхода будет сопровож­даться полномасштабной цифровизацией путем интеграции информационных систем мониторинга условий труда. Уже создана цифровая карта предприя­тий, которая с 1 июля 2024 года позволит в режиме реального времени проводить мониторинг.

– Затраты на обеспечение безо­пасного труда в большей степени связаны с предоставлением социальных гарантий работникам, занятым во вредных условиях. На эти цели в 2022 году работодатели направили более 227 миллиардов тенге. За последние три года эти затраты выросли на 47%, – отметила министр.

Но действующие гарантии зачас­тую не учитывают фактических условий труда работников и не стимулируют работодателей их улучшать. В результате сформировалась компенсационная модель социальной защиты, предусматривающая списочный подход предоставления гарантий. Кроме того, отмечается низкая заинтересованность администраций предприятий к страхованию трудящихся от несчастных случаев. На сегодня застраховано только 54% работников.

Одной из причин высокого производственного травматизма являются и недостатки в обу­чении безопасному труду, что в 2022 году явилось причиной 20% несчастных случаев. В связи с этим будут усилены требования к учебным центрам, создан Единый учебно-методический центр, одной из функций которого станет разработка типовых учебных программ и контрольных вопросов для проверки знаний.

Как проинформировала Светлана Жакупова, сегодня отсутствует достоверная статистическая информация о состоянии условий труда, наблюдается низкий охват предприятий государственным и общественным контролем.

Субъект контроля выбирается в ручном режиме по результатам предыдущих проверок и вида деятельности предприятия. Для повышения эффективности конт­роля и мониторинга в сфере охраны труда будут вводиться автоматизированные информационные системы, цифровая платформа и мобильное приложение оценки профессиональных рисков.

Министр доложила: по поручению Главы государства с 1 января 2024 года вводятся специальные социальные выплаты лицам, занятым во вредных условиях труда. Право на их получение имеют работники, достигшие 55-летнего возраста и за которых перечислялись обязательные профессиональные пенсионные взносы не менее семи лет. Ключевое условие выплаты – прекращение работы во вредных условиях.

Как рассказал Премьер-министр Алихан Смаилов, в Казахстане около 500 тыс. человек работают во вредных условиях. В странах ОЭСР их число снижается ежегодно за счет автоматизации производст­венных процессов и повышения уровня техники безопасности.

– Мы же констатируем достаточно высокий уровень производственного травматизма. У нас ежегодно травмы на производстве получают почти две тысячи человек, из них ситуаций со смертельным исходом – больше двухсот, – подчеркнул Алихан Смаилов.

Он также добавил, что действую­щая система страхования от несчастных случаев на производстве действительно не мотивирует работодателей к улучшению условий. На сегодня лишь 32% предприятий застраховали работников.

Во многих странах компаниями по страхованию определенный процент от страховой премии направляется на превентивные меры – на обучение работников безопасности труда и приобретение средств защиты. Казах­стан тоже должен переходить к такой схеме, считает глава Правительства.

По словам Премьер-минист­ра, разработанная Концепция безо­пасного труда до 2030 года должна обеспечить повышение эффективности контроля и мониторинга. После процедуры голосования по представленному документу Алихан Смаилов поручил организовать системную работу по исполнению всех мероприятий документа.

В свою очередь министр юстиции Азамат Ескараев доложил членам Правительства об исполнении плана законопроектных работ в текущем году и проекте плана на 2024-й.

По его данным, план на текущий год предусматривал разработку и внесение в Мажилис Парламента 32 законопроектов. Из них на сегодня пять подписаны Главой государства, двадцать находятся на рассмотрении Парламента, пять – на рассмотрении в Правительстве (Водный кодекс, проекты «О территориальной обороне РК», по вопросам физической культуры и спорта и другие), еще два – на согласовании в гос­органах (Строительный кодекс и сопутствующий законопроект).

В связи с проработкой концептуальных вопросов с бизнес-сообществом работа по проектам Водного и Строительного кодексов продолжается. Вместе с тем в текущем году разработано 18 внеплановых законопроектов, инициировано около 70 отдельных пакетов поправок.

Проект плана на 2024 год подготовлен с учетом предложений госорганов и одобрен на Межведомственной комиссии по вопросам законопроект­ной деятельности. Согласно ему предус­мотрена разработка 18 документов. В том числе это законопроекты по вопросам архивного дела и культуры, а также «О тес­тировании на профессиональную добропорядочность».

Как отметил Премьер-министр, в текущем году проведена работа по реализации законодательных инициатив в области обеспечения общественного порядка, экономики и бюджета, медиа, а также социальной сферы.

– При реализации нового плана следует обратить особое внимание на своевременность внесения законопроектов. Необходимо также усилить прогнозно-аналитическую работу, – сказал Алихан Смаилов.

Глава Правительства обозначил важность разработки проекта нового Цифрового кодекса, а также закона, регламентирующего воп­росы совершенствования системы государственной поддержки инновационной дея­тельности.

– Принятие данных законопроектов даст возможность перезагрузить IT-отрасль, увеличить количество перспективных стартапов и привлечь дополнительные инвестиции, – указал спикер.

По словам главы Правительства, в целях развития сферы образования и науки, а также обеспечения устойчивого финансирования университетов будет разработан проект закона «О фонде целевого капитала».

Для снижения уровня восприя­тия коррупции в правоохранительных органах намечено внедрить институт проверки на профессио­нальную добропорядочность.

– Таким образом, планируется разработка законопроектов, необходимых для решения актуальных задач госрегулирования. Персональную ответственность за качество, своевременность разработки и представление законопроектов несут первые руководители госорганов, – подчеркнул Алихан Смаилов.

В завершение заседания Алихан Смаилов поблагодарил коллег и представителей госорганов за проделанную в уходящем году работу и поздравил всех с наступающим Новым годом.