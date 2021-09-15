​На сцене только дамы

Приглашенный российский режиссер Сергей Потапов презентовал представителям сферы культуры региона последнюю пьесу автора – «Дом Бернарды Альбы».

Действие спектакля, который в Мангистауском областном музыкально-драматическом театре им. Н. Жантурина подготовили на государственном языке, разворачивается в одном из отдаленных селений Испании. Режиссер и актеры стараются передать обстановку моральной тирании, которую глава семьи Бернарда Альба учиняет пяти дочерям, больной матери, а также служанке.

Властная женщина в угоду общественному мнению навязывает девушкам 8 лет траура из-за смерти своего второго супруга. Появление молодого человека по имени Пепе, готового жениться на старшей дочери Ангустиас, унаследовавшей средства отца, вызывает конфликт между сест­рами… Драматическая развязка произведения демонстрирует итог деспотичного поведения матери семейства.

Режиссер Академического теат­ра им. П. Ойунского, выпускник ГИТИСа (курс Марка Захарова), лау­реат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Сергей Потапов приехал из Республики Саха (Российская Федерация) в Мангистау во второй раз. В России, странах ближнего и дальнего зарубежья он поставил более ста спектаклей.

– «Дом Бернарды Альбы» Федерико Гарсии Лорки – мировая классика. Я впервые работал над постановкой, когда на сцене играли 13 женщин. Это первый опыт, когда был представлен чисто женский спектакль. Лишь в одном небольшом эпизоде на сцене появляется мужчина, – рассказал режиссер. – В нынешнем году это мой пятый спектакль. Интересно, что во время работы в Хорватии директором театра была женщина, другая постановка – в Татарстане, где худрук также женщина, аналогичная ситуация – в Норильском театре. Вспомнил тогда, как друг мне как-то сказал: «Поставь спектакль про женщин, и ты найдешь в этом что-то особенное». Признаюсь: думал, что с дамами будет проще работать, а оказалось, что это не так легко, но в то же время приятно. Вообще-то говоря, это нестандартная ситуация для театральной постановки, так как вся мировая классика построена на мужских ролях. Хороших партий для прекрасной половины человечества меньше.

Первый опыт работы Сергея Потапова с актерами труппы музыкально-драматического театра им. Н. Жантурина состоялся несколько лет назад, тогда режиссер готовил постановку «Шыңырау» по произведению Абиша Кекилбаева.

– Директор театра Нурнияз Муханов, предлагая произведение, отметил, что ни один казахстанский режиссер не согласился взяться за него. Это была сложная и интерес­ная работа, и я рад, что тогда пуб­лика хорошо приняла спектакль, – говорит Сергей Потапов.

Добавим, что постановка Потапова по повести Кекилбаева имела большой успех на фестивале в Минске.

– Мне импонирует изречение великого итальянского режиссера Джорджо Стрелера, который утверждает, что театр – для людей. Вот и мой театр для зрителя. Мне нравятся открытые люди, которые не стесняются плакать на спектаклях, – размышляет Сергей Потапов.

В ближайших планах режиссера 3 спектакля: в Сахе, Ташкенте, Пскове. График режиссера расписан на 5 лет вперед, в нем нашлось место и съемкам фильмов, развитию современного якутского кино.

Нынешний директор областного музыкально-драматического театра им. Н. Жантурина Гульсина Миргалиева отмечает важность работы на мангистауских подмостках зарубежных коллег:

– С момента создания театра практикуется приглашение сторонних режиссеров – из ведущих театров Казахстана и зарубежья. Сергей Потапов – тот специалист, которого обязательно нужно звать, сегодня он – «окно в Европу», поскольку известен в дальнем зарубежье. У Потапова уже есть пять постановок в Казахстане: в Нур-Султане, Алматы, Кокшетау и две работы в Мангистау.

В творческой команде спектакля «Дом Бернарды Альбы» вместе с режиссером Сергеем Потаповым работали Мадина Космаганбетова, которая выступила художником-постановщиком и художником по костюмам, хореограф Куанышбек Толеген, ассистент режиссера Эльмира Керимбаева. Идеи режиссера замечательно воплотили артистки театра Алия Бесинбиева, исполнившая роль Бернарды, а также Маншук Жайлыбаева, Жаркынай Буркитбаева, Анар Бейсенбина, Раиса Сертбекова, Жазира Джексембаева и другие.

Первыми зрителями спектакля стали деятели культуры региона и республики, журналисты. Стоит ли говорить, как волновались и актеры, и постановщики! Аплодисменты от профессионалов говорили сами за себя – спектакль состоялся.

Прибывшие в Актау из столицы директор музыкального театра для детей и юношества, режиссер, заслуженный деятель Казахстана Асхат Маемиров и директор Государственного академического русского театра драмы им. М. Горького Айболат Жангалиулы дали высокую оценку постановке. Они отметили, что у спектакля «Дом Бернарды Альбы» в исполнении актрис театра им. Н. Жантурина большое будущее.

– Когда режиссер находит теат­ральный язык спектакля, труппе легче работать, и здесь видно, что они творили в творческом тандеме. 13 актрис из Мангистау сегодня показали свое мастерство, отразили некий стиль, который задан режиссером, – говорил Асхат Маемиров. – Они работали в ансамбле, дополняли друг друга, прожили действие в едином эстетическим пространстве. Драматургический материал дал возможность раскрыться всем актрисам. Режиссер выстроил интеллектуальный диа­лог между зрителем и труппой.

Асхат Маемиров отметил, что существуют такие понятия, как «спектакль для искусства» и «спектакль для зрителя». Он считает, что данный спектакль как раз для искусства: человек не эмоционально, а рационально воспринимает произведение, размышляет о происходящем.

Известный театральный деятель страны также подчеркивает:

– Классика всегда дает возможность раскрыться начинающим артистам. Она была и будет актуальна. Спектакль, думаю, должен участвовать от Казахстана в международных фестивалях.