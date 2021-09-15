​На сцене только дамы

Приглашенный российский режиссер Сергей Потапов презентовал представителям сферы культуры региона последнюю пьесу автора – «Дом Бернарды Альбы».
Действие спектакля, который в Мангистауском областном музыкально-драматическом театре им. Н. Жантурина подготовили на государственном языке, разворачивается в одном из отдаленных селений Испании. Режиссер и актеры стараются передать обстановку моральной тирании, которую глава семьи Бернарда Альба учиняет пяти дочерям, больной матери, а также служанке.
Властная женщина в угоду общественному мнению навязывает девушкам 8 лет траура из-за смерти своего второго супруга. Появление молодого человека по имени Пепе, готового жениться на старшей дочери Ангустиас, унаследовавшей средства отца, вызывает конфликт между сестрами… Драматическая развязка произведения демонстрирует итог деспотичного поведения матери семейства.
Режиссер Академического театра им. П. Ойунского, выпускник ГИТИСа (курс Марка Захарова), лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Сергей Потапов приехал из Республики Саха (Российская Федерация) в Мангистау во второй раз. В России, странах ближнего и дальнего зарубежья он поставил более ста спектаклей.
– «Дом Бернарды Альбы» Федерико Гарсии Лорки – мировая классика. Я впервые работал над постановкой, когда на сцене играли 13 женщин. Это первый опыт, когда был представлен чисто женский спектакль. Лишь в одном небольшом эпизоде на сцене появляется мужчина, – рассказал режиссер. – В нынешнем году это мой пятый спектакль. Интересно, что во время работы в Хорватии директором театра была женщина, другая постановка – в Татарстане, где худрук также женщина, аналогичная ситуация – в Норильском театре. Вспомнил тогда, как друг мне как-то сказал: «Поставь спектакль про женщин, и ты найдешь в этом что-то особенное». Признаюсь: думал, что с дамами будет проще работать, а оказалось, что это не так легко, но в то же время приятно. Вообще-то говоря, это нестандартная ситуация для театральной постановки, так как вся мировая классика построена на мужских ролях. Хороших партий для прекрасной половины человечества меньше.
Первый опыт работы Сергея Потапова с актерами труппы музыкально-драматического театра им. Н. Жантурина состоялся несколько лет назад, тогда режиссер готовил постановку «Шыңырау» по произведению Абиша Кекилбаева.
– Директор театра Нурнияз Муханов, предлагая произведение, отметил, что ни один казахстанский режиссер не согласился взяться за него. Это была сложная и интересная работа, и я рад, что тогда публика хорошо приняла спектакль, – говорит Сергей Потапов.
Добавим, что постановка Потапова по повести Кекилбаева имела большой успех на фестивале в Минске.
– Мне импонирует изречение великого итальянского режиссера Джорджо Стрелера, который утверждает, что театр – для людей. Вот и мой театр для зрителя. Мне нравятся открытые люди, которые не стесняются плакать на спектаклях, – размышляет Сергей Потапов.
В ближайших планах режиссера 3 спектакля: в Сахе, Ташкенте, Пскове. График режиссера расписан на 5 лет вперед, в нем нашлось место и съемкам фильмов, развитию современного якутского кино.
Нынешний директор областного музыкально-драматического театра им. Н. Жантурина Гульсина Миргалиева отмечает важность работы на мангистауских подмостках зарубежных коллег:
– С момента создания театра практикуется приглашение сторонних режиссеров – из ведущих театров Казахстана и зарубежья. Сергей Потапов – тот специалист, которого обязательно нужно звать, сегодня он – «окно в Европу», поскольку известен в дальнем зарубежье. У Потапова уже есть пять постановок в Казахстане: в Нур-Султане, Алматы, Кокшетау и две работы в Мангистау.
В творческой команде спектакля «Дом Бернарды Альбы» вместе с режиссером Сергеем Потаповым работали Мадина Космаганбетова, которая выступила художником-постановщиком и художником по костюмам, хореограф Куанышбек Толеген, ассистент режиссера Эльмира Керимбаева. Идеи режиссера замечательно воплотили артистки театра Алия Бесинбиева, исполнившая роль Бернарды, а также Маншук Жайлыбаева, Жаркынай Буркитбаева, Анар Бейсенбина, Раиса Сертбекова, Жазира Джексембаева и другие.
Первыми зрителями спектакля стали деятели культуры региона и республики, журналисты. Стоит ли говорить, как волновались и актеры, и постановщики! Аплодисменты от профессионалов говорили сами за себя – спектакль состоялся.
Прибывшие в Актау из столицы директор музыкального театра для детей и юношества, режиссер, заслуженный деятель Казахстана Асхат Маемиров и директор Государственного академического русского театра драмы им. М. Горького Айболат Жангалиулы дали высокую оценку постановке. Они отметили, что у спектакля «Дом Бернарды Альбы» в исполнении актрис театра им. Н. Жантурина большое будущее.
– Когда режиссер находит театральный язык спектакля, труппе легче работать, и здесь видно, что они творили в творческом тандеме. 13 актрис из Мангистау сегодня показали свое мастерство, отразили некий стиль, который задан режиссером, – говорил Асхат Маемиров. – Они работали в ансамбле, дополняли друг друга, прожили действие в едином эстетическим пространстве. Драматургический материал дал возможность раскрыться всем актрисам. Режиссер выстроил интеллектуальный диалог между зрителем и труппой.
Асхат Маемиров отметил, что существуют такие понятия, как «спектакль для искусства» и «спектакль для зрителя». Он считает, что данный спектакль как раз для искусства: человек не эмоционально, а рационально воспринимает произведение, размышляет о происходящем.
Известный театральный деятель страны также подчеркивает:
– Классика всегда дает возможность раскрыться начинающим артистам. Она была и будет актуальна. Спектакль, думаю, должен участвовать от Казахстана в международных фестивалях.