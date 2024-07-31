На тысяче скважин рудника Семизбай работа идет в круглосуточном режиме

Добычей этого ископаемого энергоносителя в нашей республике занимается АО «НАК «Казатомпром», в том числе на руднике Cемизбай, входящем в состав дочерней структуры ТОО «Семизбай-U». Контракт на добычу урана на месторождении был подписан в 2006 году, он будет действовать до 2031-го.

Рудник, что находится на границе района Биржан сал Акмолинской области и Уалихановского района СКО, в 115 км от Степногорска, был запущен в эксплуатацию в 2009-м и достиг полной проектной мощности год спустя. По итогам 2023-го здесь добыто 406 тонн ископаемого энергоносителя.

Вся продукция уходит на экс­порт. Среди основных клиентов «Казатомпрома» – операторы атомных станций из Китая, стран Южной и Восточной Азии, Северной Америки и Европы.

– У нас около одной тысячи скважин, и все они эксплуатируются в круглосуточном режиме. Процесс полностью автоматизирован. Минимизирован контакт персонала с потенциально опас­ными источниками радиационного загрязнения. В соответствии с техникой безопасности на руднике применяются средства индивидуальной защиты, прак­тикуется полное медицинское обслуживание: пред- и после­сменный контроль, медосмотры и скрининги, – рассказал генеральный директор компании «Семизбай-U» Данияр Досанов.

При добыче применяется метод подземного скважинного выщелачивания, который считается самым экологически чистым и экономически эффективным.

Добавим, что «Казатомпром» вкладывает значительные средства в природоохранные мероприятия и программы по охране труда и промышленной безопасности. В 2023 году общие расходы на проведение мероприятий по охране окружающей среды составили 1,3 млрд тенге, на программы по охране труда, пожарной и промышленной безопасности выделено около 12,5 млрд.

– Наши скважины глубиной около 100–150 метров, – объяс­няет подробности технологии СПВ директор производственно-геологического департамента ТОО «Семизбай-U»» Бертан Цой. – Очень важно соблюдать баланс технологических растворов для того, чтобы не произошло растекания за пределы горного отвода.

Далее с полигона, оконтуренного технологическими скважинами, сырье в виде урансодержащего раствора по трубам поступает в цех, откуда его пода­ют на сорбционные напорные колонны. Затем раствор поступает на передел дальнейшего выщелачивания.

– Насыщенный сорбент нап­равляем в бункеры для дальнейшей десорбции. Затем пода­ем десорбирующий раствор с подкислением серной кислотой и выводим готовый продукт, который транспортируется автоцистернами для дальнейшего обогащения, – рассказал о технологии заместитель начальника цеха переработки продуктивных растворов Ильдар Сабирзянов.

На сегодняшний день наша страна занимает второе место в мире по разведанным запасам природного урана и лидирует в уранодобывающей отрасли, обеспечивая около 40% мирового спроса. Это означает, что как минимум каждый третий ядерный реактор в мире работает на уране, добываемом в Казахстане.

То есть Казахстан, если построит АЭС на своей территории, сможет самостоятельно обеспечивать себя необходимым сырьем.

Добавим, что с 2010 года «Каз­атомпром» является мировым лидером по добыче урана, а с 2018-го занимает первое место в мире по объему его продаж. В 2023-м они выросли на 10% по сравнению с 2022-м, выручка достигла рекордных 1,4 трлн тенге. Чистая прибыль составила 580 млрд.

Не следует забывать, что атомная энергетика играет важную роль в достижении целей Парижского соглашения и Целей устойчивого развития ООН, что подчеркивает ее значимость в глобальных усилиях по переходу на высокоэффективные низкоуглеродные источники энергии.

На конференции ООН по изменению климата COP28 в 2023-м 20 стран, включая крупнейшие атомные державы, подписали декларацию об увеличении мощностей атомной энергии в три раза к 2050 году.

«Особо важным экономическим и политическим вопросом стало развитие атомной энергетики, – подчеркнул в своем ежегодном Послании Президент Касым-Жомарт Токаев. – Вы знаете, что существуют разные мнения по поводу целесообразности строительства АЭС... С одной стороны, Казахстану как крупнейшему производителю урана в мире надлежит иметь собственную атомную генерацию. Некоторые специалисты высказываются за строительство станций с малыми реакторами. С другой, у многих граждан и ряда экспертов есть опасения касательно безопасности атомных станций».

От себя заметим, что «радиофобии» есть скорее результат массовой неосведомленности населения. Появится у республики атомная генерация, новый мощный импульс получат черная и цветная металлургия, причем в их экологически чистом варианте. Откроется возможность изменить технологический профиль ряда основополагающих отраслей.

Ведь АЭС в ее современном исполнении не имеет отходов. Часть отработанного свой срок топлива, словно в заварном чайнике, теперь подновляют свежей порцией урана и запускают в новый энергетический цикл. Другая часть служит ценнейшим сырьем для получения редких земель…

Однако не все так просто. Мало добыть уран, его надо еще обогатить. К счастью, данными технологиями Казахстан обладает, выпуская на базе Ульбинского металлургического завода топливные урановые таблетки.

Как пояснил Данияр Досанов, его компания представляет собой лишь звено в технологической цепочке добычи и производства уранового топлива, поэтому пока неясно, будет ли уран из рудника «Семизбай» использован для запуска и эксплуатации местных атомных электростанций.

Сейчас численность сотрудников ТОО «Семизбай-U» составляет 612 человек, из которых 315 работают на руднике. Более 70% из них проживают на территории Акмолинской и Северо-Казахстанской областей, а также в Астане. Остальные – из Алматы, Алматинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областей, а также из Шымкента, Тараза, Павлодара.

Средняя заработная плата работников за первое полугодие 2024 года достигла уровня 600 тыс. тенге (без учета удержаний). В последние три года этот показатель увеличился на внушительные 30%, отражая рост процветания и благосостояния трудового коллектива.

Кроме того, для стимулирования интереса детей работников к отечественной атомной отрасли «Казатомпром» ежегодно организует конкурс на участие в проекте IQanat High School of Burabay. В рамках этого проекта дети обучаются использованию искусственного интеллекта, проходят тренинги по финансовой грамотности и мобилографии, изучают английский язык, а также участвуют в различных мастер-классах.

Дети работников товарищества могут получить образовательные гранты на обучение техническим специальностям за счет средств предприятия.