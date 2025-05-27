Ярким свидетельством того, что Петропавловск идет в ногу с современными урбанистическими практиками, стала реконструкция улицы Конституции Казахстана, появление десятков скверов, спортивных площадок и культурного центра. В микрорайоне «Подгора» и поселке Кожевенном, серьезно пострадавших во время прошлогоднего паводка, стартовало беспрецедентное озеленение. Сразу 74 сквера появятся на этих территориях. В планах высадить 2 тыс. саженцев, установить малые архитектурные формы, скамейки, создать прогулочные зоны, а также построить два модульных спортзала. Предусмотрены игровые и спортивные площадки, волейбольные и футбольные поля.

– Проект объединяет все районы и организации города. Это наш общий вклад в создание комфортной среды, – отметил аким области Гауез Нурмухамбетов.

Еще одно достижение года – создание культурно-просветительского центра «Мағжан орталығы» в память о поэте Магжане Жумабаеве. Рядом обустроят уютный сквер, который по задумке станет новым местом для чтения, размышлений и вдохновения.

Особое внимание уделено улице Конституции Казахстана – визитной карточке Петропавловска. Местные жители с гордостью называют ее самой длинной пешеходной улицей в мире – протяженность своеобразного Арбата составляет почти 2,5 км. Здесь меняют инженерные сети, обновляют брусчатку, озеленяют территорию, приводят фасады зданий к единому архитектурному стилю.

Напомним, что улица Конституции – одна из немногих в СНГ, полностью отданных пешеходам. Здесь регулярно проходят городские фестивали, концерты и народные гулянья. Петропавловск в целом набирает обороты в создании комфортной среды для горожан – каждый проект делает город ближе к современному, зеленому и вдохновляющему пространству.