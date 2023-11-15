На всю Юго-Восточную Азию

В начале ноября при содействии казахстанско-малазийского делового совета (КМДС) состоялся визит в Алматы представителей Международной торговой ассоциации малого и среднего бизнеса SMITA Global во главе с ее президентом Меган Су.

SMITA Global является официальным партнером Ассоциа­ции государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в которую входят Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Сингапур, Таиланд, Филиппины и другие страны.

В ходе деловых встреч достигнуты договоренности о расширении партнерства с АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и рядом казахстанских производственных и коммер­ческих компаний. Меморандумы о сотрудничестве подписаны между партнерами в области развития туризма, информационных технологий, торговли, финансов, инжиниринга и строительства.

При поддержке сопредседателя КМДС Берикказы Сексенбаева состоялось открытие офиса представительства SMITA Global в Алматы.

По словам официального представителя SMITA Global в Казахстане и Центральной Азии Серика Амирова, в совре­менной мировой экономике страны АСЕАН представляют собой огромный потребительский рынок. Объединенный ВВП региона составляет порядка 3,6 трлн долларов, что обеспечивает экономике пятое место в мире с потенциалом стать четвертой уже в 2030 году.

Хорошие перспективы объе­диненных государств демонстрируют и темпы роста экономики. По официальным данным, в прошлом году он составил 5,7%, в следующем увеличение ожидается еще на 5%. В 2022-м объем торговли вырос на 14,9% и составил 3,8 трлн долларов, а объем прямых иностранных инвестиций достиг 224,2 млрд долларов.

Стремление к устойчивому развитию экономики, карбоновой нейтральности и цифровизации будет определять развитие стран АСЕАН на предстоящие годы. При этом основу экономики Ассоциации составляет малый и средний бизнес, в некоторых странах на него приходится больше половины занятого населения и около 40% доли в ВВП.

Деятельность сектора МСБ служит не только драйвером экономических систем стран АСЕАН, но также позволяет динамично выстраивать экономические связи с другими регионами мира. В настоящих условиях государства ассоциации особенно заинтересованы в расширении регионального сотрудничества с выходом на новые рынки. Большую привлекательность, в частности, имеет торгово-инвестиционное взаимодействие с государствами Центральной Азии.

В этой связи инициатива Президента РК по развитию южного вектора экономического сотрудничества видится особенно актуальной для укрепления и сохранения устойчивого развития республики. В современных условиях Казахстан располагает значительным потенциалом для активизации взаимо­действия со странами АСЕАН и возможностью позиционировать себя в качестве B2B Market place в Центрально-Азиатском регионе для налаживания совместных производств и дистрибуции товаров в близлежащие государства.

Это открывает дополнительные возможности и для выхода на крупный рынок Юго-Восточной Азии, масштабирования отечественных бизнес-проектов, расширения потенциала транспортных маршрутов и диверсификации источников привлечения инвестиций.

В свою очередь взаимодейст­вие с представителями МСБ стран АСЕАН окажет позитивный эффект для достижения поставленных целей в развитии отечественного сектора малого и среднего бизнеса, его доля в казахстанской экономике может подняться до 35% к 2025 году.

На сегодня ряд компаний из стран АСЕАН успешно работают в различных отраслях экономики Казахстана, таких как энергетика, в том числе возобновляемая, строительство, пищевая промышленность, здравоохранение, финансовый сектор, транспортная инфраструктура, здравоохранение, информационные и биотехнологии, логистика и другие.

Для дальнейшего расширения взаимодействия между представителями МСБ РК и стран АСЕАН в Казахстане действуют различные деловые площадки. Со своей стороны Международная торговая ассоциация малого и среднего бизнеса SMITA Global готова оказать поддержку представителям казахстанского и центральноазиатского МСБ в налаживании контактов, каналов поставок и сбыта продукции, выходе бизнеса на рынок АСЕАН, привлечении партнеров из стран региона. Такая площадка внесет свой вклад в расширение казах­станской платформы торгово-экономического сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии.