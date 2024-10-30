На заводе акционера Air Аstana вспыхнул крупный пожар

Речь идет о заводе по производству атомных подводных лодок

Фото: facebook.com/BAESystemsplc

Полиция сообщила, что два человека были доставлены в больницу после того, как на верфи атомных подводных лодок BAE Systems на базе в Барроу-ин-Фернесс вспыхнул серьезный пожар, передает Kazpravda.kz со ссылкой на BBC

Сообщается, что на место, где строятся атомные подводные лодки, примерно в 00:44 по Гринвичу в среду, были вызваны аварийные службы.

BAE подтвердило, что доставленные в больницу пациенты предположительно отравились дымом. На данный момент пострадавшие выписаны.

Полиция графства Камбрия заявила, что «ядерного риска нет». Ведется расследование причин пожара. Девонширский доковый зал, главное здание объекта, был эвакуирован ночью.

Министерство обороны Великобритании заявило, что тесно сотрудничает с BAE и аварийно-спасательными службами.

Согласно информации, опубликованной на сайте Air Astana, BAE Systems (Kazakhstan) Limited владеет 16,95% акций национального авиаперевозчика.

BAE Systems (Kazakhstan) Limited – дочерняя компания британской корпорации BAE Systems plc, занимающейся разработкой, доставкой и поддержкой передовых оборонительных и аэрокосмических систем в воздухе, на суше, на море и в космосе.