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Награды от АНК

Полина Федорова

В столичном Доме дружбы состоялась организованная АНК церемония награждения, приуроченная ко Дню Республики.

Открывая мероприятие, заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов отметил, что 25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахстана. И это событие стало первым шагом к обретению независимости государства. С тех пор благодаря дея­тельности этнокультурных объе­динений в рамках АНК выросло и сформировалось новое поколение истинных патриотов страны.

– Многие из вас были свидетелями и участниками этих важных политических событий, – обратился к участникам торжественной встречи Марат Азильханов. – Многие внесли вклад в работу Ассамблеи народа Казахстана. Это Совет матерей, который объединяет 13 тысяч человек, советы общественного согласия, Ассамблея жастары, медиаторы, Клуб журналистов, волонтерские организации.

В этот день награды были удос­тоены члены и единомышленники Ассамблеи народа Казахстана, вносящие вклад в укрепление суверенитета Республики Казахстан, общественного согласия и общенационального единства, развитие межкультурного диалога и казахстанского патриотизма.

В частности, орденом «Құрмет» были награждены руководитель Ассоциации греческого общества Казахстана «Филия» Георгий Иорданиди, член правления Ассоциации курдов «Барбанг» Расул Мирзоев, член ОЮЛ «Ассоциация корейцев Казахстана» Сергей Огай, председатель Совета старейшин Ассоциации узбекских ЭКО «Дустлик» Бегмат Турдикулов.

Медалью «Ерен еңбегі үшін» наг­раждены председатель правления образовательного культурного центра «Дустлик» Яннат Низамутдинова, член Ассоциации предпринимателей АНК Алпамыс Бакытулы.

Общественной золотой медалью Ассамблеи народа Казахстана «Бірлік» награждены член Республиканского этнокультурного центра таджиков Я. Исмаилов, заместитель председателя Республиканского культурного центра уйгуров Н. Палтахунов и другие представители этнокультурных объединений и общественных институтов АНК.

Нагрудным знаком Ассамблеи народа Казахстана «Жомарт жан» награждены член Ассоциации развития культуры чеченского и ингушского народов «Вайнах» С. Газдиев, член правления дунганского центра «Юнчи» Ш. Хахазов.

Кроме того, ряд представителей региональных ассамблей народа Казахстана и общественных структур удостоены почетных грамот, благодарственных писем и нагрудных знаков Ассамблеи народа Казахстана.

В праздничные дни во всех регионах страны прошли фестивали «Өнеріміз саған – Қазақстан!», различные патриотические челленджи и акции.

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