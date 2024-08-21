Накануне старта Лиги наций УЕФА

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Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Главный тренер Национальной сборной Казахстана Станислав Черчесов объявил расширенный список игроков, вызванных на сентябрьские матчи Лиги наций УЕФА против Норвегии и Словении, сообщает пресс-служба КФФ.

фото kff.kz

В предварительный список в качестве кандидатов вошли 36 игроков.

Вратари: Игорь Шацкий («Актобе»), Александр Заруцкий («Астана»), Стас Покатилов («Тобол», Костанай), Темирлан Анарбеков («Женис», Астана).

Защитники: Сергей Малый, Темирлан Ерланов, Сагадат Турсынбай, Султанбек Астанов (все – «Ордабасы», Шымкент), Роман Асранкулов и Еркин Тапалов («Тобол»), Александр Марочкин, Ян Вороговский, Марат Быстров («Астана»), Михаил Габышев («Елимай», Семей), Алибек Касым («Актобе»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Лев Скворцов («Шинник», Россия), Талгат Кусяпов («КАМАЗ», Россия), Асхат Балтабеков («Жетысу», Талдыкорган), Улар Жаксыбаев («Кызыл­жар», Петропавловск).

Полузащитники: Асхат Тагыберген, Бауыржан Исламхан, Айбол Абикен («Ордабасы»), Рамазан Оразов («Силькеборг», Дания), Максим Самородов («Ахмат», Россия), Арман Кенесов («Актобе»), Бактиер Зайнутдинов («Бешикташ», Турция), Исламбек Куат и Абзал Бейсебеков («Астана»), Александр Зуев и Ислам Чесноков («Тобол»).

Нападающие: Абат Аймбетов («Адана Демирспор», Турция), Айбар Жаксылыков («Кайсар», Кызылорда), Оралхан Омиртаев (БАТЭ, Беларусь), Эльхан Астанов и Рамазан Каримов (оба – «Астана»).

До определения окончательного списка в составе могут быть изменения. Отметим, что тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым проинформирован о состоянии здоровья Максима Самородова и Сагадата Турсынбая. Тренерский штаб находится на связи с медицинскими штабами ФК «Ахмат» и ФК «Ордабасы».

Учебно-тренировочный сбор стартует 1 сентября в Алматы. Окончательный сос­тав будет определен позднее. Отметим, что для Станислава Черчесова матч против Норвегии станет дебютным во главе национальной команды. Российский специалист возглавил сборную Казахстана в июне этого года.

Напомним, в сентябре сборная Казах­стана в рамках Лиги наций УЕФА проведет два матча. 6 сентября наша национальная команда примет сборную Норвегии на Центральном стадионе Алматы. Через три дня казахстанцы сыграют на выезде против сборной Словении. Матч состоится в Любляне на стадионе «Стожице».

#Спорт #УЕФА #Лига наций

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