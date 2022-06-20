Напрямую: вопрос – ответ

В приложении telegram на чат-канал «Маңғыстау облысының әкімдігі» поступает более 30 вопросов в день.

Напомним, чат-канал был запущен 31 сентября 2021 года по поручению акима Мангистауской области Нурлана Ногаева для усиления обратной связи государственных органов с населением. В чате зарегистрированы акимы всех населенных пунктов, госслужащие, руководители управлений и служб, которые ежедневно отвечают на вопросы горожан. В среднем каждый вопрос решается в течение 2–3 рабочих дней.

В мае чат-канал «Маңғыс­тау облысының әкімдігі» преодолел отметку в 10 тысяч активных пользователей. На сегодняшний день от них поступило 7 522 вопроса, из них на 7 483 уже даны ответы. Все они находятся на контроле специалистов КГУ «Центр общественных коммуникаций» (ЦОК).

По словам специалистов, чаще всего жителей волнуют проблемы состояния дорог, ЖКХ и водообеспечения. Люди также поднимают темы, связанные с оказанием государственных услуг, сферы образования и другие.

– Нередко удается решить проблемы, с которыми сами жители не могли справиться долгое время. Посту­пающая информация передается профильным органам акимата и анализируется для учета в работе, – рассказала специалист отдела по работе с социальной сетью Центра общественных коммуникаций Аяжан Кайдар. Она подчеркнула, что для регис­трации достаточно иметь на мобильном телефоне приложение тelegram.

В чат-канале нет запрещенных тем. Однако пользователи должны соблюдать этику общения, не допуская оскорблений в адрес собеседников. Кроме того, в чате запрещена реклама.