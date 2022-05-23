«Народный артист» возвращается

Глава государства накануне Дня работников культуры и искусства в Казахстане подписал указ о присвоении почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» 48 деятелям отечественного искусства и культуры, а также инициировал вопрос о возвращении звания «Народный артист», которое, напомним, было введено 1 апреля 1993 года, а через шесть лет, 26 июля 1999 года, отменено.

Радость за коллег

Мурат Ахмадиев, народный артист РК, художественный руководитель Республиканского уйгурского театра музыкальной комедии им. К. Кужамьярова

– Среди коллег, удостоенных звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері», двое артис­тов нашего театра. Рад за всех, а за них особенно. Так руководство нашей страны заметило и оценило их деятельность. Благодарю Президента Касым-Жомарта Токаева.

Дело в том, что ранее, будучи директором театра, до ухода в Парламент, я не раз направлял представления на Нуралима Варисова и Махмута Дараева, но мы получали отказы по разным причинам. То комиссия не поддерживала, то двоим сразу не могли дать. Потом один из артистов был удостоен правительственной медали, а по закону следующую награду надо ждать пять лет…

Старейший артист нашего театра Махмут Дараев болеет, почти не говорит. Но когда я позвонил, чтобы сообщить о присвоении звания, он заговорил! Это ли не радость! Надо сказать, что новый директор, известный композитор Дильмурат Бахаров, когда узнал об инициативе Президента Казахстана – отметить наиболее достойных, сразу предложил этих двух наших артистов. И вот теперь справедливость что называется восторжествовала.

Президент дал также поручение профильному министерству проработать вопрос об учреждении (вновь) почетного звания «Народный артист Казахстана». За это тоже отдельное спасибо Главе государства. Я один из последних, кто получил это звание. Двадцать с лишним лет «Народного артиста» не давали никому, хотя в других странах постсоветского пространства это звание сохранили. От души рад, что его вернули. Это звание – стимул для артиста работать лучше. Точно так же, как каждый солдат мечтает стать генералом, так и каждый артист – народным.

Работники культуры и искусства – очень эмоциональные люди. Зрительская любовь для многих из нас часто важнее денег, а звание народного артиста, хотя и присваивается де-юре государством, но де-факто – это признание заслуг творческого человека теми, для кого он работает, – зрителями, то есть народом.

Высокая оценка творчества

Тунгышбай Жаманкулов, народный артист РК

– За то, что труд коллег оценен, спасибо. Рад этому. Артисты ценят именно эти звания – заслуженных и народных. Заслуженный артист – человек, который доказал, что имеет право на творчество, потому что он – творец, а народный – уже не просто артист, а личность – всенародно любимая, знаковая, узнаваемая, задающая тренды в искусстве.

Напомню, что вопрос об отмене звания заслуженного и народного подняли в свое время писатели: почему, мол, кто-то из них носит звание народного, а кто-то нет. Чтобы никого «не обижать», учредили это «безадресное» – заслуженный деятель Казахстана, которое может получать и артист, и тракторист. И то, что Президент решил вернуть звание народного артиста, – это правильное, своевременное, грамотное решение. Теперь надо еще вернуть промежуточное звено – заслуженного артиста.

Стимул двигаться к вершинам

Лейла Бекназар-Ханинга, заслуженный деятель Казахстана

– Конечно же, я поздравляю коллег, чей труд отмечен. И хорошо, что вернется звание «Народный артист», которое не нужно было отменять. Сказали, что звание «Заслуженный деятель Казахстана» равняется «Народному артисту», но это ведь не так.

Звание «Народный артист» – признание народа. Мне могут возразить, что за рубежом нет такого звания и ничего – артис­ты узнаваемы и любимы. Но там другие реалии: за хорошо созданный образ артист получает достойное вознаграждение. Самый главный стимул для них – это «Оскар». Такое признание открывает актеру широкую дорогу, монетизирует его славу.

А как у нас проходят те же теат­ральные фестивали? Как подарок с барского плеча. В жюри сидят сердобольные люди – и начинается: ой, этот театр приехал издалека, зарплаты у них маленькие, еле как доехали, нужно дать премию (хоть и копеечную) им. Сердобольность, присущая нашему народу, – это, конечно, хорошо, но не в данном случае. Театральные актеры действительно получают мизерное вознаграждение за свой труд. Поэтому возвращение звания «Народный артист», думаю, своевременно.

Признаем, артисты ведь – что зарубежные, что наши – как дети, которые постоянно нуждаются в моральном поощрении. Нужен стимул, чтобы двигаться к вершинам творчества, уравнительный подход не может влиять благотворно на профессиональный рост артиста.

Поэтому огромная благодарность Президенту Казахстана, поднявшему этот вопрос. Хорошо, что звание народного артиста возвращается.