Статьи
«Народный артист» возвращается
Подготовила Галия Шимырбаева

Глава государства накануне Дня работников культуры и искусства в Казахстане подписал указ о присвоении почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» 48 деятелям отечественного искусства и культуры, а также инициировал вопрос о возвращении звания «Народный артист», которое, напомним, было введено 1 апреля 1993 года, а через шесть лет, 26 июля 1999 года, отменено.

Радость за коллег

Мурат Ахмадиев, народный артист РК, художественный руководитель Республиканского уйгурского театра музыкальной комедии им. К. Кужамьярова

– Среди коллег, удостоенных звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері», двое артис­тов нашего театра. Рад за всех, а за них особенно. Так руководство нашей страны заметило и оценило их деятельность. Благодарю Президента Касым-Жомарта Токаева.

Дело в том, что ранее, будучи директором театра, до ухода в Парламент, я не раз направлял представления на Нуралима Варисова и Махмута Дараева, но мы получали отказы по разным причинам. То комиссия не поддерживала, то двоим сразу не могли дать. Потом один из артистов был удостоен правительственной медали, а по закону следующую награду надо ждать пять лет…

Старейший артист нашего театра Махмут Дараев болеет, почти не говорит. Но когда я позвонил, чтобы сообщить о присвоении звания, он заговорил! Это ли не радость! Надо сказать, что новый директор, известный композитор Дильмурат Бахаров, когда узнал об инициативе Президента Казахстана – отметить наиболее достойных, сразу предложил этих двух наших артистов. И вот теперь справедливость что называется восторжествовала.

Президент дал также поручение профильному министерству проработать вопрос об учреждении (вновь) почетного звания «Народный артист Казахстана». За это тоже отдельное спасибо Главе государства. Я один из последних, кто получил это звание. Двадцать с лишним лет «Народного артиста» не давали никому, хотя в других странах постсоветского пространства это звание сохранили. От души рад, что его вернули. Это звание – стимул для артиста работать лучше. Точно так же, как каждый солдат мечтает стать генералом, так и каждый артист – народным.

Работники культуры и искусства – очень эмоциональные люди. Зрительская любовь для многих из нас часто важнее денег, а звание народного артиста, хотя и присваивается де-юре государством, но де-факто – это признание заслуг творческого человека теми, для кого он работает, – зрителями, то есть народом.

Высокая оценка творчества

Тунгышбай Жаманкулов, народный артист РК

– За то, что труд коллег оценен, спасибо. Рад этому. Артисты ценят именно эти звания – заслуженных и народных. Заслуженный артист – человек, который доказал, что имеет право на творчество, потому что он – творец, а народный – уже не просто артист, а личность – всенародно любимая, знаковая, узнаваемая, задающая тренды в искусстве.

Напомню, что вопрос об отмене звания заслуженного и народного подняли в свое время писатели: почему, мол, кто-то из них носит звание народного, а кто-то нет. Чтобы никого «не обижать», учредили это «безадресное» – заслуженный деятель Казахстана, которое может получать и артист, и тракторист. И то, что Президент решил вернуть звание народного артиста, – это правильное, своевременное, грамотное решение. Теперь надо еще вернуть промежуточное звено – заслуженного артиста.

Стимул двигаться к вершинам

Лейла Бекназар-Ханинга, заслуженный деятель Казахстана

– Конечно же, я поздравляю коллег, чей труд отмечен. И хорошо, что вернется звание «Народный артист», которое не нужно было отменять. Сказали, что звание «Заслуженный деятель Казахстана» равняется «Народному артисту», но это ведь не так.

Звание «Народный артист» – признание народа. Мне могут возразить, что за рубежом нет такого звания и ничего – артис­ты узнаваемы и любимы. Но там другие реалии: за хорошо созданный образ артист получает достойное вознаграждение. Самый главный стимул для них – это «Оскар». Такое признание открывает актеру широкую дорогу, монетизирует его славу.

А как у нас проходят те же теат­ральные фестивали? Как подарок с барского плеча. В жюри сидят сердобольные люди – и начинается: ой, этот театр приехал издалека, зарплаты у них маленькие, еле как доехали, нужно дать премию (хоть и копеечную) им. Сердобольность, присущая нашему народу, – это, конечно, хорошо, но не в данном случае. Театральные актеры действительно получают мизерное вознаграждение за свой труд. Поэтому возвращение звания «Народный артист», думаю, своевременно.

Признаем, артисты ведь – что зарубежные, что наши – как дети, которые постоянно нуждаются в моральном поощрении. Нужен стимул, чтобы двигаться к вершинам творчества, уравнительный подход не может влиять благотворно на профессиональный рост артиста.

Поэтому огромная благодарность Президенту Казахстана, поднявшему этот вопрос. Хорошо, что звание народного артиста возвращается.

Популярное

Все
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
В центре внимания – молодежь
Узнаваемость, доступность и доброжелательность
«Народный артист» возвращается
Сказание о Коркыте
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Мошенница набросилась на полицейских с ножом при задержании в Алматы
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Фото с утренней прогулки Токаева появилось в Сети
Руководство Нацмузея подозревают в хищении 146 млн бюджетных тенге
Министр сельского хозяйства раскритиковал темпы развития животноводства в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Каждый год в Германии около 50 тыс. человек отправляются в тюрьму просто потому, что не могут выплатить назначенный судом штраф
Что сейчас происходит со школьной медициной в Казахстане
ОДКБ и Казахстан: о целях организации на ближайшее будущее высказался эксперт
Условия льготного автокредитования утвердили в Казахстане
Токаев провел встречу с Путиным после саммита ОДКБ
Непобеждённый боксёр Муса Ямак умер во время боя
Казахстанцы хотят, чтобы их права уважали и соблюдали – эксперт о новых поправках в Конституцию
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Не все так просто
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана

Читайте также

Статьи
В центре внимания – молодежь
Статьи
Узнаваемость, доступность и доброжелательность
Статьи
Сказание о Коркыте
Статьи
На основе дружбы и доверия

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]