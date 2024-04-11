Наш мегаполис – наша гордость

Жителей мегаполиса призывают присоединиться к акции «Алматы – наш общий дом». По замыслу организаторов, она охватит все районы города, и каждый житель сможет принять в ней участие. Главная цель – совместными усилиями сделать родной город чище и красивее. Особый акцент сделан на формирование бережного отношения к городской инфраструктуре, воспитание гражданской ответственности и экологической культуры населения, поддержку и реализацию частных экологических инициатив.

Акция проводится в четыре этапа. Первый – «Наш город – наши улицы» проходит с 8 по 14 апреля. Это неделя уборки и приведения в порядок городской инфраструктуры: дорог, надземных и подземных пешеходных переходов, остановочных павильонов, светофоров, осветительных приборов, указателей, туристических тотемов, общественных туалетов. Будет произведена замена люков и ремонт мусорных баков с проведением дезинфекции и дезинсекции.

Этап «Наш город – наш двор, наш дом» пройдет с 15 по 21 апреля. Это будет неделя высадки саженцев. Будут приведены в порядок дворы и детские площадки. Всем желающим озеленить дворы и палисадники выдадут посадочный материал, а тем, кто решит обновить краску на заборах частных домов, предоставят лакокрасочный материал. Впервые в мегаполисе пройдет акция «Обменять мусор на стакан кофе». Также запланировано проведение конкурсов «Лучший двор», «Лучший палисадник», «Лучший работник коммунальной службы», конкурс школьных рисунков «Зеленая планета – наш общий дом».

В этот период также стартуют различные творческие и экологические мероприятия: запланировано открытие креативного экохаба и аллеи молодоженов «Жас жұбайлар», плоггинг «Экомарафон», проект по сбору пищевых отходов в кафе и ресторанах, акции «Чистые игры» и «Сдай просроченные лекарства – спаси природу». А 20 апреля пройдет общегородской субботник.

Не оставили без внимания организаторы акции и излюб­ленные места отдыха алматинцев. С 22 по 28 апреля займутся очисткой набережных рек и озер, парков, скверов и предгорий. Это неделя пройдет под девизом «Наш город – наши горы, реки и озера».

Завершится месячник акцией «Наш город – наша гордость», посвященной памятникам, объектам культуры, фонтанам, а также посадке саженцев и цветов, марафону «День чистоты и здоровья».

По итогам акции состоится награждение самых активных жителей города, принявших участие в благоустройстве Алматы.

Кампания «Алматы – наш общий дом» побудила многих алматинцев выступить со своими инициативами. Так, творческая интеллигенция намерена организовать экологическую акцию по уходу за цветами на территории Дома-музея Ахмета Байтурсын­улы – «Посади цветок – укрась планету». Не остались в стороне и звезды казахстанской эстрады, медийные личности, которые призвали горожан принять активное участие в проекте.

Певец Алишер Каримов уверен в том, что многие примут участие в кампании «Алматы – наш общий дом», ведь это очень добрая и хорошая инициатива от акимата города.

Артист цирка Мурат Мутурганов обратился к алматинцам:

– Дорогие друзья! Мы должны поддерживать в чистоте наш любимый Алматы. Если вы хотите изменить город, то начните со своего дома, со своего подъезда, и тогда наш город будет самым прекрасным. Мы – за чистый город!

Молодежь Алматы охотно откликнулась на призыв и приняла участие в акции «Социальная мастерская», которая нацелена на содействие улучшению условий в социальных учреждениях: это дома престарелых, детские дома, центры помощи бездомным и так далее. Молодые алматинцы помогают очистить их территорию, покрасить скамейки, детские площадки у детского дома.