Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 14,25% годовых

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Марина Демченко
специальный корреспондент

Как сообщил председатель финрегулятора Тимур Сулейменов в ходе пресс-конференции, состоявшейся в Нацбанке, решение принято с учетом наблюдаемой динамики инф­ляции и баланса рисков.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его словам, годовая инфляция в стране продолжила медленное снижение в августе и сентябре после значимого ускорения в июле. Показатель формируется в пределах прогноза, но остается значительно выше таргета, определенного в 5% (в сентябре – 8,3%).

Основной вклад в замедление роста цен вносила более низкая инфляция продовольственных товаров. При этом сейчас возобновился рост цен производителей продукции сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности, а также импортных цен.

Наибольший рост в составе годовой инфляции продолжают демонстрировать цены платных услуг на фоне проводимой программы «Тариф в обмен на инвестиции» и удорожания ряда рыночных услуг.

Месячная инфляция в сентябре составила 0,4%, сформировавшись выше среднеисторического значения (0,3%). Как уточнил спикер, инфляционные ожидания населения повысились до 14,1% в сентяб­ре (для сравнения – 13,1% в августе). Респонденты отмечают рост цен на продукты питания, обувь и одежду, а также на коммунальные услуги.

Профессиональные участники финансового рынка дают сдержанные оценки относительно будущей инфляции. По их оценкам, она составит 8,4% до конца года, тогда как ранее шла речь о 8%.

Рост краткосрочного экономического индикатора за январь – август 2024 года оценивается в 4,4%. Повышение объемов производства наблюдается во всех основных отраслях экономики. При этом наибольшие показатели демонстрируют строительство, транспорт и связь.

Устойчивость внутреннего спроса подтверж­дается заметным ускорением темпов развития розничной торговли и поддерживается продолжающимся фискальным стимулированием, повышением денежных доходов, а также расширением инвестиций в несырьевом секторе. Индикатор деловой активности, отслеживаемый Национальным банком, восьмой месяц подряд находится в положительной зоне.

– Несмотря на снижение инфляции, мы наблюдаем определенное нарастание давления на цены вследствие наличия риск-факторов как во внешнем секторе, так и в контуре внутри экономики. Отдельно хочу подчеркнуть наличие неопределенности вокруг инструментов покрытия растущего фискального разрыва и продолжения его финансирования за счет средств Национального фонда, – отметил глава Нацбанка.

Все это с учетом несколько смягчившихся денежно-кредитных условий, вызванных текущим ослаблением обменного курса и динамикой ставок на денежном рынке, существенно ограничивает пространство для снижения базовой ставки.

Текущие денежно-кредитные условия финансовый регулятор оценивает как умеренно жесткие и продолжит их поддерживать таковыми для скорейшего достижения среднесрочного таргета по инфляции в 5%.

#экономика #Нацбанк #базовая ставка

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