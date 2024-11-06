Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022

Нацбанк прокомментировал информацию о переходе на использование международного стандарта ISO 20022 при осуществлении платежей и переводов денег на территории Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

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«Национальный Банк Казахстана совместно с банками второго уровня ведет работу по внедрению в платежные системы страны международного формата платежных сообщений ISO 20022. Использование международного стандарта платежных сообщений не изменит процедуру оказания банками финансовых услуг своим клиентам. Данные работы не затрагивают платежи по карточкам. Таким образом, расчеты населения по платежным картам, QR-кодам, мобильные переводы, снятие наличных денег с банкоматов, оплата сотовой связи и др. останутся без изменений», - говорится в информации НБ РК.

При этом, как отметил финрегулятор, в связи с необходимостью настройки своих информационных систем банки будут проводить технические работы. Для их реализации возможны кратковременные изменения в графике приема платежей, связанных с межбанковским обслуживанием (в выходные дни накануне внедрения финансовыми организациями ISO 20022).

«Финансовые учреждения в данное время заранее уведомляют своих клиентов о времени проведения банками технических работ в рамках перехода к новому стандарту, который состоится в срок до конца ноября 2024 года», - добавили в Нацбанке.

Отметим, в соцсетях распространилось сообщение о переходе банков РК на новый стандарт и предупреждение о том, чтобы казахстанцы запаслись наличными деньгами.

Общемировой стандарт ISO 20022 обмена электронными сообщениями между финансовыми организациями создан для автоматизации бизнес-процессов. Переход на данный стандарт обеспечит участникам рынка доступ к новым решениям, реализуемым на базе ISO 20022, а также сократит затраты всех сторон за счет применения унифицированных моделей обмена платежными сообщениями при проведении банковских операций.