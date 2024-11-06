Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022

Банки и финансы
25
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Нацбанк прокомментировал информацию о переходе на использование международного стандарта ISO 20022 при осуществлении платежей и переводов денег на территории Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Национальный Банк Казахстана совместно с банками второго уровня ведет работу по внедрению в платежные системы страны международного формата платежных сообщений ISO 20022. Использование международного стандарта платежных сообщений не изменит процедуру оказания банками финансовых услуг своим клиентам. Данные работы не затрагивают платежи по карточкам. Таким образом, расчеты населения по платежным картам, QR-кодам, мобильные переводы, снятие наличных денег с банкоматов, оплата сотовой связи и др. останутся без изменений», - говорится в информации НБ РК.

При этом, как отметил финрегулятор, в связи с необходимостью настройки своих информационных систем банки будут проводить технические работы. Для их реализации возможны кратковременные изменения в графике приема платежей, связанных с межбанковским обслуживанием (в выходные дни накануне внедрения финансовыми организациями ISO 20022).   

«Финансовые учреждения в данное время заранее уведомляют своих клиентов о времени проведения банками технических работ в рамках перехода к новому стандарту, который состоится в срок до конца ноября 2024 года», - добавили в Нацбанке.

Отметим, в соцсетях распространилось сообщение о переходе банков РК на новый стандарт и предупреждение о том, чтобы казахстанцы запаслись наличными деньгами.

Общемировой стандарт ISO 20022 обмена электронными сообщениями между финансовыми организациями создан для автоматизации бизнес-процессов. Переход на данный стандарт обеспечит участникам рынка доступ к новым решениям, реализуемым на базе ISO 20022, а также сократит затраты всех сторон за счет применения унифицированных моделей обмена платежными сообщениями при проведении банковских операций.     

#банки #Нацбанк #стандарт #платежи #переводы #ISO 20022

Популярное

Все
Второе рождение трассы
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Созданию личного бренда обучат с нуля
Банкротами признаны почти 18 тысяч казахстанцев
Погодные катаклизмы становятся новой нормой
Для развития бизнеса важна господдержка
Усиление амбиций, действий и финансирования
Gakku взлетает к вершинам
В Астане проходит выставка «Зеркало времени»
Синергия партнерства на благо стран и регионов
В шаге от золотых медалей
Оснований для запрета выплат премий не имеется
Центр по трудоустройству соотечественников за рубежом открыли в Туркестанской области
Новобранцы танков не боятся
Из армии – в курсанты и студенты
«Сырный рай» от Натальи Козловой
Сияние Дивали
НПО, медиа и госорганы нуждаются в диалоговой площадке
На «Энергетик» обратили внимание
Выбрали площадки под воздушные гавани
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Премий для госслужащих больше не будет
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Юбилей словаря Махмуда Кашгари отметили на родине Абая, Шакарима и Ауэзова
Казахстанцы покоряют американский рынок
Шатры и юрты Великой степи
Памятник собаке хотят установить зоозащитники в Петропавловске
Как защититься от кибератак?
В среднем более одного года жизни проводит за гаджетом каждый семилетний ребенок
Республиканский форум отцов прошел в Кызылорде
Мероприятия, посвященные 800-летию Улуса Джучи, прошли в Астане
Кавалер ордена «Құрмет» Геннадий Насонов уже готовит своих подопечных к выступлению на Олимпиаде-2028
В Усть-Каменогорске появилась новая возможность для занятий иппотерапией
Для продвижения возобновляемой энергетики требуются... возобновляемые нервы
Этой осенью исполнилось 105 лет со дня рождения выдающегося башкирского поэта Мустая Карима
Вместо гаджетов казахстанцы выбирают перекус в компании друзей и коллег
В Библиотеке Конгресса США обнаружена книга Франсуа Пети де ла Круа о Шынгыз-хане
Как бороться с вредными для здоровья продуктами
Известной романистке Саре Мынжасаровой исполнилось 100 лет со дня рождения
Итальянский банк планирует зайти на рынок Казахстана
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Реконструкция близится к завершению
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане

Читайте также

ЕБРР планирует выделить более 2 млрд евро на реализацию инф…
Прибыль банков за 9 месяцев выросла на 17,3%
Более 10 тысяч солдат получили отсрочку по кредитам
Президент провел встречу с главой ЕБРР

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]