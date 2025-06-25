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По данным телеканала CBS, предположительно, молния ударила во время шторма во вторник, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Не менее 20 человек, включая 12 несовершеннолетних, пострадали в результате удара молнии на озере в американском штате Южная Каролина, сообщает телеканал CBS со ссылкой на главу пожарной службы округа Лексингтон Кайла Миника.

По данным CBS, предположительно, молния ударила во время шторма во вторник.

«Двадцать человек пострадали из-за удара молнии на озере в Южной Каролине. По оценке экстренных служб, 8 взрослых и 12 несовершеннолетних были поражены электрическим током», - говорится в материале телеканала.

Как сообщают власти округа, из 20 пострадавших 12 были доставлены в местные больницы, их жизни ничего не угрожает.