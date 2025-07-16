Не обивая пороги инстанций

Цифровизация
183
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

«Служба 109» – это единый региональный контакт-центр, который обрабатывает вопросы от населения, требующие оперативности от коммунальных организаций и социальных учреждений.

фото из архива "КП"

– Контакт-центр представляет собой круглосуточную информационно-диспетчерскую платформу, предназначенную для приема, обработки и сопровож­дения обращений граждан по вопросам коммунального и социального характера, – рассказали в КГУ «Центр цифровых коммуникаций». – Функционирует он через пять основных каналов связи: короткий номер 109, официальный портал ­e-zhetysu.kz, мобильное приложение Zhetysu 109, мессенджеры WhatsApp и Telegram, а также аккаунт в Instagram.

В центре отмечают, что цифровизация сферы государственных услуг – это необходимость, продиктованная временем и ожиданиями граждан. Проект единого контакт-центра «Служба 109», призванный выстроить эффективную, прозрачную и оперативную коммуникацию между населением и государственными структурами, внедряется по концепции Smart City. А многоканальность «Службы 109» обеспечивает максимальную доступность сервиса для различных категорий населения.

На сегодняшний день контакт-центр обрабатывает обращения по более чем 30 направлениям. В числе наиболее частых тем у населения – уличное освещение, состояние дорожной инфраструктуры, санитарная очистка, вопросы благоустройства, а также проблемы, связанные с электроснабжением и открытыми колодцами. Вся система выстроена на четком алгоритме обработки обращений: от регистрации до предоставления обратной связи.

Около 4 тыс. обращений в контакт-центр поступило с начала года, и более 90% из них – от жителей Талдыкоргана.

– Особо отметим, что разработан регламент взаимодействия госорганов с контакт-центром, – рассказали в КГУ «Центр цифровых коммуникаций». – В нем предусмотрен четкий порядок: каждое учреждение должно назначить ответственного исполнителя в течение часа с момента получения заявки. В случае чрезвычайных ситуаций предусмотрено оперативное информирование экстренных и профильных служб. Таким образом, система выступает не только как диспетчерская платформа, но и как элемент региональной инфраструктуры реагирования на инциденты.

#контакт-центр #Служба 109

Популярное

Все
Нелегальный алкоголь на сотни миллионов
Чтобы город стал красивее и ярче
На финишной прямой
Чтобы кошка вернулась домой
Не обивая пороги инстанций
Износ оказался отнюдь не критичным
Одна команда – одна победа
Оживает войлок в руках мастериц
ШОС: подчеркнута приверженность развитию диалога
Честь превыше всего
В очередь к водовозу
Когда в ответе за две жизни
Алмагуль Батталиева: Благодарю за поддержку!
В Казахстане зафиксирован рекордный рост ВВП – 6,2%
Без воды, дорог и с проводами на земле
Две стороны одного парка
Распоряжения Главы государства об освобождении от должности
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, предпринимательства и деятельности экспортно-кредитного агентства
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Распоряжение Главы государства о назначении
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Сильная жара накроет Казахстан
Развитие цифровых сервисов обсудил Бектенов с гендиректором «Яндекс Global»
На съезде профсоюзов в Астане утвердили Резолюцию в поддержку реформ Токаева
Более 40 человек эвакуировали при пожаре в Шымкенте
Испанский бизнес проявляет интерес к туризму и геологоразведке в Казахстане
Президент Международного аэропорта Алматы Гокер Косе провёл встречу с главой ICAO Сальваторе Шаккитано
Депутаты ознакомились с работой завода по производству топлива для АЭС
Касым-Жомарт Токаев принял участие в запуске суперкомпьютера
Вместо хаджа: аксакал из Павлодара отдал свои накопления особенным детям
Подростки сожгли детскую площадку в Жезказгане
Угледобывающая компания «Богатырь Комир» занизила КПН на 777 млн тенге
25-летнюю теннисистку из Индии застрелил ее отец
Протокол о сотрудничестве в туризме между странами ШОС подписали в Китае
Сегодня в Казахстане отмечается День работников водного хозяйства
После каждого казахстанца образуется около 15 кг пластика ежегодно
Токаев поздравил Президента Монголии с праздником Наадам
Землю на 100 млн тенге вернули в госсобственность в области Жетісу
Объявлен бой наркокурьерам
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Закон Республики Казахстан
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Из Рабочего поселка – в Париж
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Действенная система защиты прав и безопасности женщин и детей
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Совбез ООН собрался на экстренное заседание
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан

Читайте также

Абитуриенты могут подать заявку на образовательные гранты н…
«Цифрового помощника» для контроля за судебными исполнителя…
Казахстанские артисты смогут отслеживать использование прои…
ИИ внедрят в процесс судебно-медицинской экспертизы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]