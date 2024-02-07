Не растерять бесценное наследие
57
Вгородском автобусе пожилой человек спросил у сидящей рядом девочки-подростка, где ему выйти, чтобы попасть по нужному адресу. Судя по всему, приехал аксакал из аула. Говорливый, добродушный, как многие сельчане, он, получив ответ, поблагодарил девчушку. Но благодарность его не уместилась в привычно-краткое: «Рахмет, қызым». Дедушка громко, привлекая внимание всего автобуса, сыпал пожеланиями девочке. Желал ей счастья, чтобы она достигла своих целей, стала гордостью родителей, страны.