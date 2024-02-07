Не растерять бесценное наследие

Было понятно, что пожилой человек и благодарит, и благословляет девочку за то, что откликнулась, оказала услугу. Казахи бы сказали: «Батасын берді». Услышать бата-благословение от старших у казахов считается значимым, важным. Помню, в детстве родители частенько учили нас: не переходите дорогу старшим, не проходите мимо, если нужна им помощь, первыми здоровайтесь и так далее. Всякий раз завершали свои нравоучения словами: «Ақ батасын аласыңдар». Мы знали, что это такое, и с благоговением слушали добрые слова напутствия, сказанные аксакалами. Казалось, если ты слышишь такие пожелания, то Всевышний, судьба, другие силы будут тебя непременно оберегать.

Современные дети, видимо, знают об этом меньше либо не знают вовсе. Хотелось бы верить, что не все. Та девчушка-подросток, в адрес которой аксакал произносил свой благодарный монолог, сидела пунцовая от неожиданного внимания. Она буквально вжалась в сиденье автобуса, будто хотела стать невидимой. Как только дверь в автобусе открылась на очередной остановке, пулей выс­кочила из него.

Конечно, было бы в корне неверным обвинять только молодежь в том, что не много у них сегодня ассоциаций со словами «народные традиции». Очевидно, мало говорим мы на эту тему с ними дома, в школе, в вузах. Быть может, не умеем говорить так, чтобы им было интересно, захотелось вникнуть, узнать больше. Бытует утверждение, что и бабушки сегодня не те, что раньше. Не поют внукам колыбельные, не рассказывают сказки. На самом деле многих бабушек язык не повернется назвать таковыми – они моложавые, современные, стильные. Ходят на йогу, путешествуют, словом, живут так, как им, наверное, всегда хотелось. Ну почему нет? На мой взгляд, это здорово!

Директор Казахской библиотеки города Кокшетау Жанар Айткужина убеждена, что возвращение современного общества к истокам – весьма актуальный вопрос. Глобализация, засилье гаджетов, Интернета, увлечение молодых людей западными ценностями не должны сделать свое недоброе дело. С 2015 года в этой библиотеке работает клуб девушек «Үкілімай», которым она сегодня руководит. Думается, посещающие клуб студентки узнают здесь много полезного, черпают недостающие знания, учатся народным традициям. Здесь пропагандируют семейные ценности, проводят тематические мероприятия и встречи с известными людьми, мастер-классы, тренинги по личностному росту…

«Насколько важны народные традиции, о которых так любит говорить старшее поколение, в нашем сегодняшнем прогрессивном мире?» – не так давно спрашивала моя 25-летняя дочь. А совсем недавно позвонила и поделилась, что они с друзьями с удовольствием слушают подкаст, который на YouTube-канале ведут двое молодых людей. Между собой или со своей аудиторией они, например, обсуждали тему бата-благословения, призывали молодежь учиться его произносить. Дочь, смущаясь, призналась: провожая на днях в аэропорту подругу, сказала ей бата.

Что ж, пусть этот тренд набирает обороты. Древняя казахская традиция давать благословения по самым разным поводам – это всегда пожелание счастья, добра, благополучия и мира. Безусловно, это и мощный метод воспитания.