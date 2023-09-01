Не только сад… Свежий выпуск 1 сентября 2023 г. 2:30 45 Андрей Кратенко 111 лет исполнилось старейшему в Казахстане Ботаническому саду в Петропавловске. фото автора За это время здесь выросла такая высокая пальма, что пришлось поднимать крышу. А еще созданы оранжерея, зимний сад, дендрарий, зоопарк и даже краеведческий музей. История сада началась в 1912 году, когда в городе открылся консервный завод и потребовался «лавр благородный», проще сказать, лаврушка. Лавровые деревья привез в Петропавловск военный инженер-технолог Николай Курапов. Первых саженцев было 12 – по числу апостолов, поскольку «лавр благородный» считается апостольским деревом. С этого все и началось… Со временем банальный парник превратился в подлинный оазис благодаря стараниям агронома и мастера-декоратора Василия Осипова. В музее сада хранятся его биографические материалы, фотографии и картины. Лучшим и любимым учеником Василия Осипова стал Равиль Рязапов. В советское время он побывал во многих странах и из каждой поездки привозил экзотические растения для Ботанического сада. В наши дни садом руководит сын Равиля Рязапова – Артур Равильевич. В детстве он играл со старыми утюгами, теперь они хранятся в музее. Как и сотни других уникальных экспонатов, сыгравших значимую роль в истории сада и Петропавловска. Не только тропические растения, но и экзотические животные, необыкновенные птицы обитают сегодня в Ботаническом саду. Так, например, серые попугаи Жако научились здесь говорить даже по-английски. Послушать, как они дразнятся, лучше всего утром. – Одного попугая зовут Гоша, другого – Ракоша, – представляет своих любимцев директор Ботанического сада Артур Рязапов. – Они хорошо имитируют запуск автомобильного двигателя и звук сигнализации. Знают несколько фраз на английском. Любят повторять за своей кормилицей: «Иди сюда, мой бегемотик, я тебя поцелую», «Гоша, иди ко мне, я дам тебе орешек». В круглом бассейне под финиковой пальмой плещутся черепахи. Их здесь два вида. Красноухая болотная черепаха родом из Северной Америки, в природе она обитает на Великих озерах. С желтыми точками на шее – это европейская болотная черепаха. По зеленому трапу тортиллы выползают из воды, иногда забираются друг на друга. Сделают такую двух- или трехэтажную пирамидку и греются на солнышке. А потом словно по команде ныряют в бассейн. – А как они появились у вас? – Жители города приносят, – отвечает Артур Рязапов. – Купят черепашку, пока она маленькая, держат в домашнем аквариуме. Но черепашка растет, аквариум становится мал… Есть в саду даже скелет, точнее, панцирь краба. Оказывается, крабы тоже линяют. Чтобы сделать это, они выползают из старого панциря и надевают новый. Процесс линьки позволяет крабам расти. Сброшенный панцирь обращает на себя внимание. Сначала ты думаешь, что это живой краб, а потом замечаешь его пустые глазницы, и от этого становится немного не по себе. Еще одно яркое событие в саду – это цветение «панкрациума душистого». – У него такой нежный аромат, – сообщает Артур Рязапов, – что его охотно используют парфюмеры. Это очень интересное луковичное растение, у которого сохранилась память о родине – Антильских островах. И когда там наступает весна, он зацветает у нас… #Петропавловск #Ботанический сад #111 лет