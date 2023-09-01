Не только сад…

За это время здесь выросла такая высокая пальма, что приш­лось поднимать крышу. А еще созданы оранжерея, зимний сад, дендрарий, зоопарк и даже крае­ведческий музей.

История сада началась в 1912 году, когда в городе открылся консервный завод и потребовался «лавр благородный», проще сказать, лаврушка.

Лавровые деревья привез в Петропавловск военный инженер-технолог Николай Курапов. Первых саженцев было 12 – по чис­лу апостолов, поскольку «лавр благородный» считается апос­тольским деревом. С этого все и началось…

Со временем банальный парник превратился в подлинный оазис благодаря стараниям агронома и мастера-декоратора Василия Осипова. В музее сада хранятся его биографические материалы, фотографии и картины.

Лучшим и любимым учеником Василия Осипова стал Равиль Рязапов. В советское время он побывал во многих странах и из каждой поездки привозил экзотические растения для Ботанического сада.

В наши дни садом руководит сын Равиля Рязапова – Артур Равильевич. В детстве он играл со старыми утюгами, теперь они хранятся в музее. Как и сотни других уникальных экспонатов, сыгравших значимую роль в истории сада и Петропавловска.

Не только тропические растения, но и экзотические животные, необыкновенные птицы обитают сегодня в Ботаничес­ком саду. Так, например, серые попугаи Жако научились здесь говорить даже по-английски. Послушать, как они дразнятся, лучше всего утром.

– Одного попугая зовут Гоша, другого – Ракоша, – представляет своих любимцев директор Ботанического сада Артур Рязапов. – Они хорошо имитируют запуск автомобильного двигателя и звук сигнализации. Знают несколько фраз на английском. Любят повторять за своей кормилицей: «Иди сюда, мой бегемотик, я тебя поцелую», «Гоша, иди ко мне, я дам тебе орешек».

В круглом бассейне под финиковой пальмой плещутся черепахи. Их здесь два вида. Красноухая болотная черепаха родом из Северной Америки, в природе она обитает на Великих озерах. С желтыми точками на шее – это европейская болотная черепаха.

По зеленому трапу тортиллы выползают из воды, иногда забираются друг на друга. Сделают такую двух- или трехэтажную пирамидку и греются на солнышке. А потом словно по команде ныряют в бассейн.

– А как они появились у вас?

– Жители города приносят, – отвечает Артур Рязапов. – Купят черепашку, пока она маленькая, держат в домашнем аквариуме. Но черепашка растет, аквариум становится мал…

Есть в саду даже скелет, точнее, панцирь краба. Оказывается, крабы тоже линяют. Чтобы сделать это, они выползают из старого панциря и надевают новый. Процесс линьки позволяет крабам расти.

Сброшенный панцирь обращает на себя внимание. Сначала ты думаешь, что это живой краб, а потом замечаешь его пустые глазницы, и от этого становится немного не по себе.

Еще одно яркое событие в саду – это цветение «панкрациу­ма душистого».

– У него такой нежный аромат, – сообщает Артур Рязапов, – что его охотно используют парфюмеры. Это очень интересное луковичное растение, у которого сохранилась память о родине – Антильских островах. И когда там наступает весна, он зацветает у нас…