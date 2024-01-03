Сенатор призвала казахстанцев к неравнодушию в отношении бытового насилия

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Нурия Ниязова отметила, что президент в большом интервью ответил на вопросы, касающиеся всех направлений, затронув самые острые социальные проблемы.

В частности, злободневная тема насилия по отношению к женщинам и детям очень остро стоит перед парламентом и правительством. Эта проблема в последнее время широко осуждается в обществе. Сенатор считает, что президент четко высказал позицию, которая должна стать основой в данном вопросе. Глава государства выступает за укрепление принципа «закон и порядок», поэтому он однозначно заявил, что поддерживает ужесточение наказания за семейно-бытовое насилие.

По мнению парламентария, насилие по отношению к женщинам и детям сегодня – одна из злободневных проблем общественного здоровья и самочувствия, которая подобно эпидемии, захватывает города и страны, разные социально-экономические слои общества. Тем не менее, её нелегко выявлять с целью недопущения гибельных исходов. Как правило, к ним ведёт происходящее «за семью печатями» и за закрытыми дверями.

Также Ниязова добавила, что по поручению главы государства уже принимаются системные меры, направленные на профилактику и пресечение подобных преступлений. Введена специализация женщин-следователей по расследованию насильственных преступлений, совершенных против женщин и детей, восстановлен штат и усилена деятельность подразделений органов внутренних дел по защите женщин от насилия. А вот над чем гораздо актуальнее призадуматься, так это над устоявшейся поведенческой привычкой по принципу «моя хата с краю».

«Когда на улице не очень трезвый и неадекватный мачо, выясняя отношения, выкручивает руки девушке, слишком многие предпочитают, отвернувшись, пройти мимо. По сути, срабатывает тот же принцип закрытой двери, за которой – чужая жизнь, к которой ты не имеешь отношения. Но завтра кто-то поступит аналогично с твоей дочерью, женой, племянницей, и что тогда? Я не предлагаю в одиночку меряться крепостью мускулов с подобным персонажем, но привлечь внимание к происходящему тех, кто рядом, вытащить из кармана мобильник с понятной целью. Иногда элементарная реакция со стороны может отрезвить зарвавшегося молодчика. Гражданское общество основано на нулевой толерантности к проявлениям насилия в любой форме – от матерщины до физического воздействия. Это необходимо внушать ребёнку, начиная с самых ранних стадий ментального развития», — подытожила депутат.

По ее словам, все граждане должны понять, что от каждого зависит эффективность модели «закон и порядок».