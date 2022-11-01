Необычные уроки организовали для школьников столицы

В школах Астаны внедрили культурно-образовательный проект «Учебный день в музее». Он позволяет изучать учащимся историю Казахстана также в Национальном музее РК. Проект направлен на закрепление теоретических знаний, передает официальный сайт столичного акимата.

В проекте «Учебный день в музее» участвуют ученики 5-9 классов. Поэтапно к проекту будут подключены все школы Астаны.

Занятия по истории Казахстана проходят в экспозиционных залах музея. Продолжительность одной лекции составляет 35-45 минут. Тема и содержание урока полностью соответствуют учебной программе.

«Дети изучают нашу историю по музейным экспонатам, это прекрасная возможность, как для детей, так и для педагогов. Подобный формат более интересен для школьников, и он позволит быстрее усвоить материал. Ученые-исследователи, экскурсоводы Национального музея РК совместно с учителями истории проводят интерактивные занятия с использованием элементов геймификации», - отметили в Национальном музее РК.

Культурно-образовательный проект «Учебный день в музее» - совместный проект в рамках Года детей управления образования г. Астаны и национального музея РК при поддержке министерства культуры и спорта РК.

Для школьников из других городов страны музейные уроки доступны в онлайн-формате на сайте Нацмузея РК (https://nmrk.kz/gallery/sabak).