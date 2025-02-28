Неравнодушие и гражданская ответственность
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Николай Николаев
В Алматы прошла очередная масштабная акция «Наркостоп», направленная на борьбу с незаконной рекламой наркотиков на фасадах городских зданий. В ней приняли участие более двухсот волонтеров, студентов и резидентов комьюнити-центров. Совместно с сотрудниками департамента полиции Алматы они выявили места размещения рекламы наркотиков и удалили незаконные надписи. Рейд проводился в течение суток, за это время было выявлено и уничтожено более ста рекламных объявлений в виде граффити, размещенных на стенах зданий.