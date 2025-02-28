Неравнодушие и гражданская ответственность

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Николай Николаев

В Алматы прошла очередная масштабная акция «Нар­костоп», направленная на борьбу с незаконной рекламой наркотиков на фасадах городских зданий. В ней приняли участие более двухсот волонтеров, студентов и резидентов комьюнити-центров. Совместно с сотрудниками департамента полиции Алматы они выявили места размещения рекламы нар­котиков и удалили незаконные надписи. Рейд проводился в течение суток, за это время было выявлено и уничтожено более ста рекламных объявлений в виде граффити, размещенных на стенах зданий.

фото предоставлено организаторами акции

Как отметил волонтер Ельдар Байгабылов, участие в акции – это выражение гражданской ответственности.

– Мы, волонтеры Алматы, не остаемся равнодушными к безо­пасности и чистоте нашего города. Внося свой вклад в устранение рекламы наркотиков, мы пропагандируем здоровый образ жизни и показываем своим ­сверстникам правильный путь, по которому им надо идти, – сказал он.

Профилактическое мероприятие в рамках нарратива «Закон и Порядок» проводилось при поддержке управления по противодействию наркопреступности городского департамента полиции. По словам руководителя управления молодежной политики акима­та Алматы Азиза ­Кажденбека, «Наркостоп» – один из важнейших проектов ведомства. Более двух лет в его рамках успешно функционируют восемь специализированных центров. И активная работа в этом направлении будет продолжена.

Стоить отметить, что в прошлом году в аналогичных акциях были задействованы более трех тысяч волонтеров, проведено 480 мероприятий, в ходе которых было закрашено более 110 тыс. трафаретов и граффити с надписями адресов различных сайтов, пропагандирующих распространение наркотических средств. Кроме того, при поддержке министерств культуры и информации и внутренних дел введено новое направление деятельности активной молодежи – киберволонтерство. На сегодня силами киберволонтеров заблокировано 197 сайтов по продаже и рекламе запрещенных веществ.

#Алматы #акция #Нар­костоп

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