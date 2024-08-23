Несчастный случай на ферросплавном заводе: установлена вина работодателя

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Специальная комиссия, созданная для расследования группового несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего 20 июля в Караганде на ферросплавном заводе ТОО «YDD Corporation», изучив обстоятельства происшествия, определила, что основная вина лежит на работодателе. К такому выводу члены комиссии пришли после изучения технической документации, результатов осмотра места происшествия, опросов очевидцев, заключения экспертной организации, нормативных документов и других материалов.

Было установлено, что на предприятии не были в должной мере приняты неотложные меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов, не были в должной мере созданы безопасные условия труда и элементы контроля за соблюдением работниками правил, инструкций и технологической дисциплины.

Члены комиссии встретились с пострадавшими и членами их семей, разъясняли им законные права на социальную защиту в соответствии с действующим законодательством.

Результаты расследования специальной комиссии и все собранные материалы будут переданы в правоохранительные органы для привлечения к ответственности лиц, признанных виновными в произошедшем несчастном случае.

Также комиссия постановила руководству ТОО «YDD Corporation» принять комплекс мер по устранению причин несчастного случая и предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Согласно информации работодателя, все вопросы материального характера, касающиеся обязательств работодателя, а также оказания иной помощи близким родственникам погибших и самим пострадавшим, урегулированы.

Кроме того, работодателем была оказана безвозмездная материальная помощь близким родственникам пострадавших.

Напомним, 20 июля 2024 года в Караганде на ферросплавном заводе YDD Corporation произошёл несчастный случай на производстве – выброс пламени, в результате которого пострадали восемь рабочих, четверо из них скончались.