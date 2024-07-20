На ферросплавном заводе в Караганде пострадали 8 рабочих
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Сегодня в 4 утра на ферросплавном заводе YDD Corporation произошла внештатная ситуация, передает Kazpravda.kz
«На печи №1 произошел внезапный выброс пламени, в результате которого, пострадали 8 работников предприятия получив травмы различной степени. На данный момент все пострадавшие сотрудники находятся в больнице, где им оказывается срочная медицинская помощь. Компания оказывает всяческую помощь пострадавшим и находится на постоянном контакте с медицинским персоналом больницы», - говорится в сообщении компании.
По факту произошедшего создана комиссия для расследования причин и обстоятельств случившегося.