Neuralink установит мозговые чипы десяткам людей до конца года

Стартап Neuralink, занимающийся разработкой интерфейса мозг-компьютер (Brain-Computer Interface, BCI), планирует имплантировать свое устройство второму пациенту примерно через неделю. Об этом сообщил основатель компании Илон Маск во время недавней видеоконференции

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Во время стрима, транслировавшегося в социальной сети X, Маск и несколько ключевых сотрудников Neuralink описали нынешние и будущие возможности нейрочипов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science.

В краткосрочной перспективе компания намерена помочь пациентам с черепно-мозговыми травмами и травмами позвоночника, дав возможность управлять телефонами и компьютерами силой мысли.

Долгосрочная цель заключается в том, чтобы смягчить цивилизационный риск развития ИИ. Neuralink поможет создать «более тесный симбиоз между человеческим и цифровым интеллектом», отметил Маск. Миллиардер уверен, что чипы Neuralink наделят людей сверхспособностями.

Маск также выразил надежду, что к концу 2024 года количество устройств Neuralink, вживленных клиентам компании, достигнет «десятков».