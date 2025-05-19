Новобранцы Мангистау присягнули на верность Родине

Военное дело
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Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

В Мангистауской области на плацу бригады морской пехоты состоялся торжественный ритуал принятия военной присяги. Более 800 новобранцев из девяти регионов Казахстана поклялись в верности Родине, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс служба Актауского гарнизона

В мероприятии приняли участие командиры воинских частей, ветераны, участники боевых действий в Афганистане, представители общественных организаций, а также более двух тысяч родных и близких военнослужащих.

Церемония началась с выноса Боевого знамени и исполнения Государственного гимна Республики Казахстан. С приветственным словом к участникам обратился командующий войсками регионального командования «Запад» генерал-майор Бауыржан Артыков.

— Сегодня важный день в жизни каждого солдата. Принятие присяги — это не просто ритуал, а символ преданности своей стране и народу. Уверен, этот день останется в вашей памяти как начало важного пути. Желаю здоровья, силы духа и успехов в службе, — отметил генерал.

После принесения присяги новобранцы приступят к следующему этапу — интенсивной боевой учебе. В течение полугода они освоят военные специальности артиллеристов, танкистов, связистов, стрелков и войдут в ряды подготовленных защитников Отечества.

Особенно волнительной стала встреча семей с солдатами. Мать одного из новобранцев, Фарида Жанова, специально приехала из Уральска.

— Мы не виделись месяц, и я очень соскучилась. Сын повзрослел, стал настоящим мужчиной. Спасибо командирам за заботу. Желаю всем ребятам с честью пройти этот путь, — поделилась она.

В завершение церемонии новобранцы продемонстрировали элементы строевой подготовки, сборку и разборку автомата с закрытыми глазами, приёмы рукопашного боя. Разведывательные подразделения показали навыки освобождения заложников и ведения ближнего боя.

Для гостей была организована выставка современной военной техники и вооружения. Также состоялась встреча родственников с командованием части. По окончании мероприятия бойцы отправились в своё первое увольнение, которое провели в кругу родных.

#Актау #присяга #новобранцы

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