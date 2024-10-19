Новобранцы прибыли на службу

Отправку призывников в войсковую часть № 35748 организовали сборные пункты департаментов по делам обороны Жамбылской области, откуда на службу в армию отправились 35 молодых ребят, из города Шымкента – 40. Им предстоит постигать армейские премудрости в одном из крупнейших воинских формирований на юге Казахстана.

Проводить новобранцев пришли офицеры местных органов военного управления, представители воинской части, а также родные и друзья. Военная полиция перед отправкой подробно ознакомила призывников с их правами и обязанностями, а также с законодательной базой.

– Служба в армии для меня очень важна, ведь в будущем я планирую работать в государст­венной структуре, – рассказал Бексултан Рысбек. – Это откроет мне возможности в разных сферах. За год службы рассчитываю многому научиться.

По традиции в воинской части подготовились к пополнению: призывников встретили под звуки военного оркестра. Перед размещением их познакомили с командным составом, рассказали об истории воинской части, где они будут проходить службу.

– Мы сменили привычную гражданскую жизнь на военную, – поделился впечатлениями Ержигит Сатыбалды. – Нам объяснили, как носить военную форму. Если честно, непривычно ее видеть на себе, но приятно быть в новом статусе. Думаю, год пролетит быстро и с пользой.

В течение месяца новобранцы пройдут курс начальной военной подготовки. Им предстоят углубленное психологическое тестирование, занятия по строе­вой, физической, огневой, военно-медицинской подготовке, общевоинским уставам и основам безопасности.

Завершится курс торжественной церемонией принятия присяги на верность Родине.