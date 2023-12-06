Новые грани экономического развития

В обрабатывающую промышленность региона привлечено 88 млрд тенге инвестиций, что позволило обеспечить осуществление 20 индустриальных проектов с созданием более 570 новых рабочих мест. Об этом на пресс-конференции в СЦК, посвященной итогам социально-экономического развития Жамбылской области, рассказал ее глава Ербол Карашукеев.

Как сообщил аким, по итогам первого полугодия ВРП региона сложился на уровне 1,3 трлн тенге, увеличившись на 6,1% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом (1 057,4 млрд тенге, ИФО – 103,1%).

В разрезе отраслей возросли объемы услуг связи – на 8,1%, строительных работ – на 11,1%, транспорта – на 0,1%. Показатели сферы торговли увеличились на 2,6%, промышленного производства – на 0,6%. Объемы ввода жилья повысились на 2,2%.

Правда, из-за нынешнего неурожая в сельскохозяйственном секторе на 6,1% произошел спад валового объема производства. Между тем за истекший период в экономику региона привлечено порядка 365 млрд тенге инвестиций, что почти на 12% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

– В обрабатывающем секторе ключевой задачей остается ускоренное развитие и формирование прочного промышленного каркаса. Доля промышленности в экономике региона составляет 22%. На 846 предприятиях отрасли работает 46 тысяч человек, – сообщил аким.

За отчетный период объем промышленной продукции в Жамбылской области доведен до 695 млрд тенге. Доля обрабатывающего сектора достигла 71% (494 млрд тенге)

Объемы горнодобывающей промышленности увеличились на 17,1% (88 млрд тенге). Отмечается рост производства в химической промышленности на 7,3%, здесь в 2,2 раза возросли объемы производимых минеральных удобрений.

В легкой промышленности зафиксирован рост на 5,8% (кожа из шкур КРС – на 8,9%), стройиндустрии – на 0,6% (портландцемент – на 5,7%). В целом в проекты обрабатывающей промышленности привлечено инвес­тиций на сумму 88 млрд тенге.

По словам главы региона, до конца года планируется довести объем инвестиций в реальный сектор экономики до 572 млрд тенге (на сегодня 365 млрд тенге, рост на 12%).

– Сегодня инвестиционный порт­фель области включает 69 проектов на 2,3 триллиона тенге. Эти проекты предстоит осуществить до 2026 года, что позволит создать дополнительно порядка 5,5 тысячи новых рабочих мест, – отметил Ербол Карашукеев.

По словам спикера, в свете Послания Главы государства в аграрной сфере области предстоит решить немало кардинально важных задач, одна из которых состоит в обеспечении реального прорыва в агропромышленном комплексе, где в течение трех лет необходимо довести долю переработанной сельхозпродукции до 70%.

Как сообщил в этой связи аким, в текущем году на поддержку аграрного сектора выделено 25,1 млрд тенге субсидий. Это позволило приобрести 1,5 тыс. единиц новой сельхозтехники (на 1,8 млрд тенге) и в некоторой мере повысить (с 11 до 12,3%) общий уровень обновления парка сельхозмашин.

В целом меры по стимулированию отрасли способствовали не только росту технической оснащенности аграрных хозяйств, специализирующихся на растениеводстве, но и придали определенный импульс увеличению численности поголовья крупного рогатого скота – на 5,8% (521 тыс. голов), овец – на 9,8% (3 593 тыс. голов), лошадей – на 9,7% (181 тыс. голов).

В свою очередь это стало основой для наращивания производства мяс­ной продукции (в живом весе) на 3,6% (до 108 тыс. тонн), молока – на 1,4% (до 294 тыс. тонн). При этом удалось увеличить уровень загруженности перерабатывающих предприятий с 56 до 63%.

В текущем году в АПК региона пре­дусмотрено завершение семи инвес­тиционных проектов на 8,6 млрд тенге. Из них уже реализовано четыре проекта на сумму в 4,4 млрд тенге. В том числе построены овощехранилища: на 15 тыс. тонн в Шуском и на 20 тыс. тонн – в районе имени Турара Рыскулова, откормочная площадка для КРС на 1,5 тыс. голов, Бурненский сырный завод.

Глава региона отметил, что меры, связанные с расширением зоны реальной экономики, в конечном итоге будут способствовать решению многих социальных проблем, в том числе обеспечению занятости молодежи.

На сегодня треть населения области (29%) составляет молодежь, число которой достигает 354 тыс. человек. При этом уровень молодежной безработицы в регионе оценивается в пределах 3,2%, доля временно незанятых молодых людей (NEET) достигает 6,5%.