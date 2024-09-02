Новый учебный период начался в Академии Национальной гвардии МВД РК

Сегодня в Петропавловске на базе Академии Национальной гвардии МВД Республики Казахстан состоялось торжественное мероприятие, посвященное началу нового учебного периода 2024-2025 года
Ранним утром на строевом плацу выстроился весь личный состав учебного заведения, которых после доклада начальника Академии полковника Артура Токушева приветствовал Заместитель Главнокомандующего Национальной гвардии РК генерал-майор Бауржан Абжанов. Мероприятие началось с исполнения Государственного Гимна Республики Казахстан, после которого личному составу была доведена телеграмма с поздравительным текстом о начале учебного периода и Дне знаний от заместителя министра внутренних дел – Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-лейтенанта Еркина Ботаканова.
В своем выступлении перед офицерами, военнослужащими по контракту и курсантами генерал-майор Бауржан Абжанов подчеркнул, что День знаний является праздником не только педагогов и учащихся, но и призван подчеркнуть важность образования, которое имеет особое значение для современного Казахстана.
- В этот осенний день, мы с особой торжественностью встречаем курсантов и магистрантов 1 курса, которые переступили порог нашего учебного заведения. Для них первый учебный год самый важный. От того, как он сложится, чем будет наполнен, какие приобретут навыки и умения, будет зависеть привлекательность воинской службы и дальнейшая судьба каждого из них, - сказал Бауржан Садыкович.
В этом году в Академию поступили 218 курсантов, среди них впервые в истории учебного заведения находятся 13 первокурсников – обладателей сертификатов по программе «Срочник - 2.0» на право бесплатного обучения в стенах любого ВУЗа страны. Но они выбрали именно Академию Национальной гвардии.
Кроме того, нынешний учебный год для курсантов 1-го учебного батальона и магистрантов 2 курса будет выпускным. Поэтому запланированы проведение сложных практических занятий, практики и другие важные мероприятия, итогом которых станут государственные экзамены.
В своей речи генерал-майор Бауржан Абжанов выразил уверенность, что стремление к знаниям, самообразованию, постичь основы своей выбранной воинской специальности позволит будущим офицерам ставить значимые цели и достигать их. Он пожелал курсантам и магистрантам Академии настойчивости в приобретении знаний, а командному и преподавательскому составу новых идей и профессиональных успехов.
На открытии учебного периода с поздравительной речью также выступили ветеран учебного заведения полковник в отставке Бакытжан Сембаев и курсант 4 курса рядовой Диас Беделбай.
Здесь же были вручены первые офицерские погоны преподавателю кафедры языковой подготовки ефрейтору Жадыре Шакирбаевой и командиру ремонтного взвода батальона обеспечения учебного процесса старшему сержанту Даурену Жунусову. Новоиспеченным офицерам погоны с воинским званием «лейтенант» от имени Министра внутренних дел вручил Заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-майор Бауржан Абжанов.
Мероприятие, посвященное Дню знаний и началу учебного периода, завершилось прохождением личного состава Академии торжественным маршем, после которого они направились в учебные классы. А для офицеров и военнослужащих по контракту первое занятие началось с предмета государственно-правовой подготовки, где им генерал-майор Бауржан Абжанов довел основные задачи Национальной гвардии в свете требований Президента страны – Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами, Министра внутренних дел и Заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан – Главнокомандующего Национальной гвардией.
Необходимо отметить, что особенностью начала нового учебного периода явилось, то, что оно совпало с выступлением президента страны Касым-Жомарта Токаева с Посланием народу Казахстана. Прямую трансляцию выступления главы государства офицеры командования, профессорско-преподавательский и личный состав обеспечения учебного процесса Академии посмотрели в актовом зале, со специально установленного лэд –экрана. Основные положения Послания Президента они разъяснят своим подчиненным и обучающимся курсантам.