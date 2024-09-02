Новый учебный период начался в Академии Национальной гвардии МВД РК

Сегодня в Петропавловске на базе Академии Национальной гвардии МВД Республики Казахстан состоялось торжественное мероприятие, посвященное началу нового учебного периода 2024-2025 года

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Ранним утром на строевом плацу выстроился весь личный состав учебного заведения, которых после доклада начальника Академии полковника Артура Токушева приветствовал Заместитель Главнокомандующего Национальной гвардии РК генерал-майор Бауржан Абжанов. Мероприятие началось с исполнения Государственного Гимна Республики Казахстан, после которого личному составу была доведена телеграмма с поздравительным текстом о начале учебного периода и Дне знаний от заместителя министра внутренних дел – Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-лейтенанта Еркина Ботаканова.

В своем выступлении перед офицерами, военнослужащими по контракту и курсантами генерал-майор Бауржан Абжанов подчеркнул, что День знаний является праздником не только педагогов и учащихся, но и призван подчеркнуть важность образования, которое имеет особое значение для современного Казахстана.

- В этот осенний день, мы с особой торжественностью встречаем курсантов и магистрантов 1 курса, которые переступили порог нашего учебного заведения. Для них первый учебный год самый важный. От того, как он сложится, чем будет наполнен, какие приобретут навыки и умения, будет зависеть привлекательность воинской службы и дальнейшая судьба каждого из них, - сказал Бауржан Садыкович.

В этом году в Академию поступили 218 курсантов, среди них впервые в истории учебного заведения находятся 13 первокурсников – обладателей сертификатов по программе «Срочник - 2.0» на право бесплатного обучения в стенах любого ВУЗа страны. Но они выбрали именно Академию Национальной гвардии.

Кроме того, нынешний учебный год для курсантов 1-го учебного батальона и магистрантов 2 курса будет выпускным. Поэтому запланированы проведение сложных практических занятий, практики и другие важные мероприятия, итогом которых станут государственные экзамены.

В своей речи генерал-майор Бауржан Абжанов выразил уверенность, что стремление к знаниям, самообразованию, постичь основы своей выбранной воинской специальности позволит будущим офицерам ставить значимые цели и достигать их. Он пожелал курсантам и магистрантам Академии настойчивости в приобретении знаний, а командному и преподавательскому составу новых идей и профессиональных успехов.

На открытии учебного периода с поздравительной речью также выступили ветеран учебного заведения полковник в отставке Бакытжан Сембаев и курсант 4 курса рядовой Диас Беделбай.

Здесь же были вручены первые офицерские погоны преподавателю кафедры языковой подготовки ефрейтору Жадыре Шакирбаевой и командиру ремонтного взвода батальона обеспечения учебного процесса старшему сержанту Даурену Жунусову. Новоиспеченным офицерам погоны с воинским званием «лейтенант» от имени Министра внутренних дел вручил Заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-майор Бауржан Абжанов.

Мероприятие, посвященное Дню знаний и началу учебного периода, завершилось прохождением личного состава Академии торжественным маршем, после которого они направились в учебные классы. А для офицеров и военнослужащих по контракту первое занятие началось с предмета государственно-правовой подготовки, где им генерал-майор Бауржан Абжанов довел основные задачи Национальной гвардии в свете требований Президента страны – Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами, Министра внутренних дел и Заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан – Главнокомандующего Национальной гвардией.

Необходимо отметить, что особенностью начала нового учебного периода явилось, то, что оно совпало с выступлением президента страны Касым-Жомарта Токаева с Посланием народу Казахстана. Прямую трансляцию выступления главы государства офицеры командования, профессорско-преподавательский и личный состав обеспечения учебного процесса Академии посмотрели в актовом зале, со специально установленного лэд –экрана. Основные положения Послания Президента они разъяснят своим подчиненным и обучающимся курсантам.