NVIDIA побила рекорд Apple

США
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Компания установила новый мировой рекорд по капитализации

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Акции NVIDIA дорожают из-за роста оптимизма Уолл-стрит в отношении искусственного интеллекта. Это позволило компании ненадолго стать самой дорогой за всю историю рынков, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК.

Акции NVIDIA (NVDA) на NASDAQ в четверг, 3 июля, подорожали на пике на 2,37%, до $160,98 за бумагу, в результате чего рыночная стоимость NVIDIA достигла $3,92 трлн. Как пишет Reuters, это ненадолго сделало NVIDIA самой дорогой публичной компанией в истории. Чипмейкеру удалось побить рекорд Apple, который производитель iPhone установил 26 декабря 2024 года на отметке $3,915 трлн.

Однако к концу торгов в четверг рост акций NVIDIA замедлился до 1,33%, а цена откатилась к $159,34, следует из данных торгов биржи NASDAQ. Бигтех завершил день с капитализацией  $3,89 трлн, свидетельствуют данные TradingView.

«Когда первая компания преодолела отметку в триллион долларов, это было потрясающе. А теперь речь идет о четырех триллионах, что просто невероятно. Это говорит о том, что сейчас наблюдается огромный ажиотаж вокруг расходов на искусственный интеллект и все гонятся за ним», — говорит один из торговых управляющих в Themsis Trading Джо Салуцци.

По подсчетам Reuters, рыночная стоимость NVIDIA за последние четыре года выросла почти в восемь раз — с $500 млрд в 2021 году до почти $4 трлн в настоящее время. Стоимость NVIDIA сейчас превышает совокупную капитализацию фондовых рынков Канады и Мексики. Бигтех также стоит дороже, чем все публичные компании в Великобритании вместе взятые.

Акции разработчика выросли более чем на 68% по сравнению с минимумом 4 апреля, когда Уолл-стрит была потрясена новостями о том, что президент США Дональд Трамп вводит торговые пошлины. 

Растущая капитализация NVIDIA отражает большие ставки Уолл-стрит на распространение технологии генеративного искусственного интеллекта, основой которого является оборудование NVIDIA. Как отмечает Reuters, резкий рост акций компании и других тяжеловесов привел к тому, что люди, которые откладывают деньги на пенсию через индексные фонды S&P 500, оказались сильно зависимы от будущего технологии искусственного интеллекта.

«Я твердо верю, что искусственный интеллект (ИИ) — это чрезвычайно продуктивный инструмент, но я совершенно убежден, что нынешнее внедрение ИИ через языковые модели и большие модели рассуждений вряд ли оправдает ажиотаж», — предупредила директор по инвестициям Bokeh Capital Partners Ким Форрест.

В топ-5 компаний с самой высокой капитализацией, по данным Trading View, входят:

NVIDIA, американская компания, ведущий производитель графических процессоров, Капитализация компании составляет $3,89 трлн;

Microsoft, американская компания, один из крупнейших в мире разработчиков программного обеспечения для персональных компьютеров, игровых приставок, мобильных телефонов и прочего. Капитализация компании составляет $3,71 трлн;

Apple, американская корпорация, разработчик персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения и цифрового контента. Капитализация компании составляет $3,19 трлн;

Amazon.com, американская компания, занимается электронной коммерцией, облачными вычислениями, онлайн-рекламой, цифровой потоковой передачей и искусственным интеллектом. Капитализация составляет $2,37 трлн;

Alphabet, холдинговая компания Google и ее дочерних структур. Рыночная капитализация компании составляет $2,18 трлн.

#США #акции

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