О чем говорил Президент на встрече с главой Бундесрата Германии

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Глава государства провел встречу с президентом Бундесрата Германии Анке Релингер, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава государства подчеркнул, что Германия входит в число ключевых стратегических партнеров Казахстана в Европейском союзе и является одним из ведущих инвесторов в нашу экономику.

– Германия для нас – очень важная страна, основной партнер в Европе. Мы уделяем очень большое внимание развитию сотрудничества с Вашим государством. Пользуясь возможностью, хотел бы поделиться своими теплыми воспоминаниями о недавнем визите в Германию. Я имел переговоры с Президентом г-ном Штайнмайером, которого я знаю давно. Что касается парламентских взаимоотношений, то я полностью поддерживаю данный вид сотрудничества, – отметил Президент Казахстана.

Он рассказал высокой гостье об основных приоритетах экономической политики нашей страны.

– Мы полагаем, что сейчас нужно сделать упор на создание и развитие крупных инфраструктурных проектов, цифровизации, искусственного интеллекта. Кроме того, считаем, что нужно заниматься транспортной логистикой и, конечно же, сельским хозяйством, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, Казахстан за последние годы провел масштабные политические реформы.

– Изменения, которые были внесены в законодательство, прежде всего, в Конституцию, говорят о том, что Казахстан кардинальным образом меняется. Конечно же, реформа будет продолжаться. Некоторые новеллы, видимо, будут касаться правоохранительной и судебной системы. Это крайне важно. Но в целом характер государства, я имею в виду его президентскую систему, будет оставаться в силе, поскольку это в полной мере соответствует нашему пониманию, каким должно быть наше государство в условиях меняющегося мира, – подчеркнул Глава государства.

Анке Релингер поблагодарила Касым-Жомарта Токаева за встречу и выразила готовность способствовать продвижению общих целей на благо интересов обеих стран.

– Большое спасибо за то, что Вы уделяете время для обмена идеями, мыслями. Я передам Ваше приветствие Федеральному Президенту Штайнмайеру. Он большой друг Казахстана и Центральной Азии. Казахстан как средняя держава является нашим ключевым партнером в регионе и очень хорошим партнером, – отметила президент Бундесрата Германии.

В ходе беседы были обсуждены конкретные аспекты укрепления торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Германией.

#Казахстан #Германия

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