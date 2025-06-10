Сравнивать Казахстан с соседями стало модно — особенно в контексте экономических темпов. Но за цифрами стоит другое: разные экономические режимы, разная зрелость, разные циклы, считает финансист Расул Рысмамбетов.

Фото: аккаунт Р. Рысмамбетова на Facebook

Он отметил, что Казахстан — это:

1. Экспортно-ориентированная экономика с высокой долей сырья,

2. Зрелые институты регулирования и макрофинансовая устойчивость,

3. Активная интеграция в глобальные рынки.

Регион вокруг — на разных стадиях: кто-то выходит из фазы закрытости и запускает реформы, кто-то пробует себя в экспорте, кто-то накапливает капитал через трудовую миграцию и демографию.

— Сравнивать напрямую — значит игнорировать суть региона и регионального сотрудничества. Это как сравнивать бегуна, который только что стартовал, с тем, кто держит темп на 30-м километре марафона. Разная физиология, разные задачи. Казахстан уже прошёл часть пути — и знает, где лежат грабли. Более того, мы показываем и другим – куда не надо наступать. У нас есть не только ресурсы, но и опыт институционального строительства, регулирования, финансовой стабилизации, - написал он на своей странице в Фейсбук.

По его словам, сегодняшний вызов — ни в коем случае не обогнать соседей, а создать региональную экономику, в которой Казахстан — инфраструктура, финансы, логистика, сырьё, а партнёры — рынок, рабочая сила, переработка, производство.