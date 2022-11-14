Обновления локомотивов – только от отечественного производителя

Завод «Локомотив құрастыру зауыты» в следующем году планирует выйти на проектную мощность и начать выпускать до 100 локомотивов разных серий ежегодно.

– За 13 лет существования нашего завода мы создали качественный продукт, которым могут гордиться все казахстанцы. Наш локомотив – узнаваемый за границей бренд: выпущенные на нашем заводе тепловозы успешно «трудятся» на железных дорогах Кыргызстана, Азербайджана, Туркменистана, Таджикистана, Молдовы и Украи­ны, – говорит вице-президент по ­коммерческим вопросам АО «Локомотив құрастыру зауыты» (ЛКЗ) Амангельды Иманалиев.

Заводчанам удалось создать положительный имидж компании – ту самую «одежку», по которой ее встречают заказчики, партнеры и конкуренты. На рынке появились покупатели, которые готовы приобретать казахстанский локомотив, поскольку знают его преимущества перед аналогичными, изготавливаемыми в других странах.

– По характеристикам наши тепловозы в корне отличаются от тепловозов устаревших моделей других производителей: срок службы до 40 лет, асинхронные тяговые двигатели, дизельный двигатель GEVO12 (США) работает 10 лет без ремонта. Межре­монтный пробег равен 92–184 суткам. Процент готовности 95%. Эти показатели позволяют оставить позади всех конкурентов в регионе. Выбросы в атмосферу соответствуют экологическим требованиям ГОСТ и стандартам ­экологических норм Евросоюза. Благодаря своим отличным техническим характерис­тикам и мощности он довольно маневренный и экономичный в использовании, – отмечает начальник отдела маркетинга и сбыта ЛКЗ Рауан Донсебаев.

Пионер диверсификации

Предприятие было открыто при поддержке государства в рамках реализации Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития и вошло в число проектов, которые были призваны диверсифицировать экономику страны.

В 2006 году согласно техническим заданиям АО «НК «Қазақстан темір жолы», американской компании General Electric (Wabtec Corporation) начали разрабатывать казахстанский тепловоз. Было продумано абсолютно все – от эстетичного привлекательного дизайна до полных технических показателей и обеспечения безопасности, благодаря которым сегодня казахстанский локомотив составляет достойную конкуренцию признанным мировым брендам. За короткое время был построен машиностроительный завод, укомплектованный современным оборудованием от мировых производителей, все станки с числовым программным управлением.

В декабре 2009 года первый тепловоз ТЭ33А серии Evolution казахстанской сборки сошел с конвейерной линии, а сегодня ЛКЗ – предприятие глубокого передела, которое выпускает материалоемкую продукцию с высокой добавленной стоимос­тью.

За 13 лет он стал заводом-изготовителем полного цикла.

– Рождение локомотива начинается с раскроя металла, гибки и сварки всех крупных металлических конструкций корпуса. Параллельно в разных цехах идут крупно- и мелкоузловая сборка. Прежде чем 138-тонный тепловоз сойдет с конвейера, он пройдет несколько видов испытаний, в том числе в реальных полевых условиях, – говорит Рауан Донсебаев.

На ЛКЗ стремятся нарастить долю казахстанского содержания в своей продукции. Если на старте локализация включала изготовление рамы локомотива, метельника и кабельного поддона, сборку локомотива, сборку и окраску кузова (около 11%), то на сегодня перечень расширился до 11 200 деталей (32%). Часть из них локализована на предприятиях республики: окна отсеков, облицовка кабины машиниста и санузел в сборе, автосцепка, резинотехнические изделия и многое другое. И эта работа не останавливается. На сегодняшний день рассматривается ряд проектов по локализации, например, аккумуляторных батарей, цельнокатаных колес, литых деталей локомотива и других компонентов.

Каждый год завод наращивает темпы производства, а в 2023 году намерен выйти на проектную мощность. Всего с 2010 по октябрь 2022 года выпущено 446 локомотивов. Наряду с наращиванием объемов производства руководство и акционеры завода уделяют огромное внимание постоянному развитию человеческого капитала, созданию условий труда (два раза признавался лучшим коллективным договором по городу Астане).

– На рынке нас уже многие знают как ответственного производителя. Несмотря на локдаун, логистические проблемы и геополитическую ситуацию в регионе, мы не сорвали ни одного договора и в срок выполнили заказы. Положительные отзывы заказчиков о качестве и безопасности нашей продукции, оптимальном соотношении цены и качества укрепляют нашу веру в то, что у завода большой потенциал. Мы можем выпускать больше, соз­давая дополнительные рабочие места и поэтому со второго квартала следующего года планируем каждый третий день выпускать по одному локомотиву, – говорит Амангельды Иманалиев.

А потенциальных покупателей, кроме АО «НК «КТЖ», казахстанского локомотива немало – это все железнодорожные админист­рации и частные операторы пространства колеи 1520. По его словам, для увеличения объемов производства акционеры инвестировали в текущем году в завод ЛКЗ более 2,5 млрд тенге, которые были потрачены на закуп дополнительного оборудования, строительство новых цехов, увеличение доли казахстанского содержания и создание дополнительных 400–500 рабочих мест.

Как лучше?

Однако, как отмечают в компании, имеются планы по изготовлению тепловозов для частных перевозчиков в республике. Часть проблем, связанных с реализацией продукции как на внутреннем, так и на внешних рынках, она решает сама. Но есть и такие, которые требуют вмешательства государства.

Дело в том, что на внутренний рынок по-прежнему поступает импортная техника. Зачастую аналогичная продукция при государственной поддержке из третьих стран предлагается в лизинг или в кредитование на более выгодных условиях, чем у казахстанского производителя. В Казахстане, к сожалению, нет инструментов, которые бы правильно сдерживали недоб­росовестную конкуренцию. Нет инструментов стимулирования спроса внутри страны, а именно субсидирования кредитования продукции, как в других странах. Нет единой экспортной стратегии товаров made in Kazakhstan.

Да, конкуренция должна быть добросовестной. Но стоит честно признать, что все страны в первую очередь защищают собственного производителя. И нам нужно защищать свой рынок, потому что это связано с обеспечением безопасности железнодорожного сообщения. При этом инструмен­ты могут быть поощрительными. Например, сделать для нед­ропользователей и частных железнодорожных операторов покупку казахстанских локомотивов выгоднее, чем у других производителей. Государство могло бы предоставить им кредиты по низким процентным ставкам.

Так, например, в Российской Федерации действует программа, которая поддерживает покупателя, желающего обновить парк локомотивов. Из федерального фонда выделяются средства на обновление подвижного состава, приобретаемого у отечественного производителя.

Не секрет, что наши частные компании, имеющие собственные подъездные пути и парк железнодорожной техники, приобретая локомотив, руководствуются правилом «чем дешевле, тем лучше». За последние несколько лет они уже приобрели более десяти тепловозов.

В прошлом году несколько частных аккредитованных компаний получили доступ на основные магистральные сети, поэтому число потенциальных локальных покупателей вырос­ло. У них, полагают в ЛКЗ, как обычно, будут трудности с финансированием: решат они покупать тепловозы, а льготного финансирования нет.

– Поэтому мы обратились в Правительство с предложением разработать специальную программу, которая поддержит наших частных заказчиков. У нас уже есть опыт работы с БРК и экс­портной страховой компанией «KazakhExport», когда мы продавали локомотивы Азербайджану и Таджикистану, – поделился Рау­ан Донсебаев. – Благодаря совместным усилиям наши казах­станские товары начнут активнее продвигаться на внешних рынках, а ЛКЗ станет увеличивать выпуск высокотехнологичной продукции. Мы надеемся, что будем услышаны, потому что несем ответственность за наших высококвалифицированных сотрудников и членов их семей, а также за наших поставщиков, с которыми работаем все эти годы.