Общественность заинтересована в позитивных переменах: эксперт о Национальном курултае

Фото из личного архива Бану Нургазиевой

Она отметила, что Национальный курултай как консультативно-совещательный орган при президенте Казахстана нацелен на выработку идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации. Темы, которые поднимаются на заседании Национального курултая, затрагивают интересы всех граждан.

Именно на этой площадке обсуждаются вопросы, волнующие людей, выдвигаются смелые идеи, способствующие развитию казахстанской нации. До основного заседания практикуется работа в секциях по приоритетным направлениям общественного развития, где каждый имеет возможность открыто высказать свое мнение, озвучить проблему, выступить с инициативами и предложениями.

Проведение курултая в различных областях страны демонстрирует духовную самобытность казахского народа и яркие преимущества каждого из регионов республики.

По ее словам, Национальный курултай фактически превратился в уникальную диалоговую площадку консолидации народа для достижения общих целей.

— На каждом заседании определяются текущие ценностные ориентиры дальнейшего общественного развития страны. Так, на первом заседании курултая в Улытау, наряду с укреплением исторической памяти и самосознания нации, обсуждали продвижение и укрепление общенациональных ценностей. Всего на первом заседании Национального курултая было представлено 42 предложения. Второй курултай, состоявшийся в Туркестане, обозначил необходимость гармоничного объединения традиционных ценностей с современными культурными нормами, важность формирования ответственного гражданина для построения Справедливого государства. На втором заседании Национального курултая поступило 106 предложений. В преддверии основного заседания в Атырау 14 марта состоялось обширное обсуждение в четырех секциях «Азаматтық қоғам», «Мәдениет. Өнер. Руханият», «Білім және ғылым», «Әлеуметтік-экономикалық және аймақтық даму», —пояснила она.

В целом такие обсуждения показали необходимость повышения общей правовой культуры и правового сознания граждан.

Глава Гражданского Альянса Казахстана добавила, что Национальный курултай в качестве платформы для взаимодействия обладает широкими возможности и огромным потенциалом. В его составе представлен весь спектр казахстанского общества: известные государственные и общественные деятели, депутаты парламента, лидеры политических партий, неправительственного сектора, бизнес-ассоциаций, представители экспертного сообщества, научной и творческой интеллигенции, общественных советов.

— Национальный курултай – это живой организм, он не может быть статичной структурой, должна быть динамика. Приход новых лиц в состав курултая обусловлен усилением потенциала гражданского общества, в стране появляются новые личности, способные взять на себя рычаги принятия решений в разных областях. Дальнейшее развитие Казахстана рождает потребность в новых кадрах, подчеркивает преемственность и опору на граждан, способных внести свой вклад в определение базовых ценностей и принципов.

На данной диалоговой площадке рождаются новые идеи по дальнейшему развитию страны, когда необходимо оказывать поддержку продвижению инициатив главы государства. Возможность открытого диалога в обществе является показателем открытости новым идеям и инновациям, проводниками такого рода открытости служат институты гражданского общества, — считает она.

По мнению Бану Нургазиевой, в Казахстане сформировано достаточно зрелое гражданское общество и Гражданский Альянс Казахстана выступает арьергардом таких сил в стране, стремится сплотить ряды неправительственных организаций с целью их максимального вовлечения в решение актуальных вопросов общества.

Потенциал казахстанских НПО очень высок, практически нет сферы, не охваченной работой неправительственных организаций. Это достаточно эффективный институт гражданского общества. Такие новые принципы работы НПО, как сервисная ориентированность на нужды целевых групп и социальное предпринимательство активно входят в жизнь всех казахстанцев. Гражданский Альянс старается сформировать новый взгляд и придать динамику по многим текущим проблемным вопросам.

— Мы одними из первых поддержали конституционную реформу главы государства. Активно продвигаем в жизнь концепцию «слышащего государства», так как создаем благотворную среду для активного взаимодействия государства и общественных организаций. В прошлом году под эгидой Гражданского Альянса Казахстана было проведено 20 региональных гражданских форумов, на которых поднималось большое количество актуальных для населения вопросов. Общественность заинтересована в позитивных переменах. В этой связи каждый из членов Национального курултая принимает активное участие в дискуссиях, обсуждая проблемные вопросы. Мы видим реальные результаты по темам, которые поднимали на предыдущих заседаниях, что мотивирует общественников, — заключила Бану Нургазиева.

Руководитель Гражданского Альянса уверена, что ни одно поступившее в рамках заседания предложение не останется без соответствующего внимания.