Обсуждены вопросы дальнейшего развития экономики

Как сообщила пресс-служба руководителя Правительства, главной целью встречи стало обсуждение мер и подходов экономического блока Правительства по достижению устойчивого развития экономики.

Заместитель Премьер-минис­тра – министр нацио­нальной экономики Серик Жумангарин доложил о текущей экономической ситуации в стране и озвучил подходы к проведению налогово-бюджетной реформы для решения задач по увеличению промышленного производства, модернизации инфраструктуры, запуску новых региональных точек роста. Участники встречи обсудили проекты нового Налогового и Бюджетного кодексов, где закреплены меры для стабилизации государственных финансов и их эффективного использования.

В ходе встречи о влиянии предлагаемых изменений на различные отрасли экономики высказались председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов, председатель правления ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» Мейрам Пшембаев, исполнительный директор ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургичес­ких предприятий» Николай

Радостовец, президент ОЮЛ «Ассоциация застройщиков Казахстана» Виктор Микрюков, председатель комитета фармацевтической, медицинской промышленности и медицинских услуг президиума НПП «Атамекен» Нуржан Отарбаев, председатель совета ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана» Елена Бахмутова, председатель ОЮЛ «Казахстанская ассоциация организаций неф­тегазового и энергетичес­кого комплекса «Kazenergy» Магзум Мирзагалиев.

Экспертными мнениями поделились председатель совета директоров Евразийского национального университета им. Л. Гумилева Жаксыбек Кулекеев, председатель правления Корпоративного фонда NAC Analytica Расул Рысмамбетов, управляющий партнер ТОО «Dasco Consulting group» Дармен Садвакасов, генеральный директор ТОО «Fortune Partners», руководитель школы налогового права MNU Дана Токмурзина, председатель общественного совета по государст­венным финансам Минфина РК Рус­там Журсунов, руководитель аналитической группы «Комментарий», экономист Эльдар Шамсутдинов.

В обсуждении также приняли участие директор центра прик­ладных исследований «Талап» Рахим Ошакбаев, руководитель аналитического цент­ра DESHT Куаныш Жаи­ков, экономист Галымжан Айтказин, независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев, управляющий партнер инвес­тиционной компании Visor Kazakhstan Алмас Чукин и другие.

Премьер-министр поблагодарил участников встречи за конс­труктивный диалог и поручил министерствам нацио­нальной экономики, финансов проработать озвученные предложения по вопросам реформирования налогово-бюджетной сферы.

– Президент поставил задачу – изменить структуру экономики с усилением развития реального сектора. Поэтому обсуждаемые реформы важны для респуб­лики. Налогово-бюджетная реформа станет действенным механизмом совершенствования работы по дальнейшему развитию экономики, – подчеркнул

Олжас Бектенов.

Правительство продолжает­ планомерно работать с экс­пертами для проработки максимально эффективных мер стимулирования экономичес­кого развития.