Объявлены победители зимнего чемпионата Казахстана по теннису

В столичном теннисном центре «Даулет» завершился взрослый зимний чемпионат Казахстана по теннису, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК

Фото: пресс-служба ФТК

У девушек в матче за золотую медаль сошлись Альбина Какенова и Инкар Дюсебай. Финальная игра, как и ожидалось, получилась зрелищной. За 1,5 часа Инкар обыграла Альбину со счетом 6:4, 7:5 и впервые в карьере стала чемпионкой Казахстана. Тем самым, 18-летняя теннисистка выполнила норматив мастера спорта РК.

В матче за бронзу Аружан Сагандыкова одержала волевую победу над Евой Корышевой – 3:6, 6:3, 6:2.

У мужчин прошлогодний чемпион Григорий Ломакин подтвердил свое реноме, уверенно обыграв воспитанника шымкентской школы тенниса Никиту Николенко, который стал открытием нынешнего первенства. Счет финала - 6:4, 6:2.

Еще одно «новое имя» прошедшего ЧРК - Таир Сарманов, который стал бронзовым призером. В матче за третье место Таир обыграл Артёма Сидорова: после первого сета, где победа была на стороне Сарманова 6:2, Артём отказался от продолжения борьбы по причине травмы.

Результаты парного разряда:

1 место - Сандугаш Кенжибаева / Аружан Сагандыкова

2 место - Сатима Тореген / Инкар Дюсебай

3 место - Анастасия Крымкова / Альбина Какенова

1 место - Григорий Ломакин / Виталий Зацепин

2 место - Таир Сарманов / Ерасыл Бахтияр

3 место - Темирлан Карим / Артем Сидоров