Объявлены победители зимнего чемпионата Казахстана по теннису

Теннис
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В столичном теннисном центре «Даулет» завершился взрослый зимний чемпионат Казахстана по теннису, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК

Фото: пресс-служба ФТК

У девушек в матче за золотую медаль сошлись Альбина Какенова и Инкар Дюсебай. Финальная игра, как и ожидалось, получилась зрелищной. За 1,5 часа Инкар обыграла Альбину со счетом 6:4, 7:5 и впервые в карьере стала чемпионкой Казахстана. Тем самым, 18-летняя теннисистка выполнила норматив мастера спорта РК.

В матче за бронзу Аружан Сагандыкова одержала волевую победу над Евой Корышевой – 3:6, 6:3, 6:2.

У мужчин прошлогодний чемпион Григорий Ломакин подтвердил свое реноме, уверенно обыграв воспитанника шымкентской школы тенниса Никиту Николенко, который стал открытием нынешнего первенства. Счет финала - 6:4, 6:2.

Еще одно «новое имя» прошедшего ЧРК - Таир Сарманов, который стал бронзовым призером. В матче за третье место Таир обыграл Артёма Сидорова: после первого сета, где победа была на стороне Сарманова 6:2, Артём отказался от продолжения борьбы по причине травмы.

Результаты парного разряда:

1 место - Сандугаш Кенжибаева / Аружан Сагандыкова
2 место - Сатима Тореген / Инкар Дюсебай
3 место - Анастасия Крымкова / Альбина Какенова

1 место - Григорий Ломакин / Виталий Зацепин
2 место - Таир Сарманов / Ерасыл Бахтияр
3 место - Темирлан Карим / Артем Сидоров

«В целом, чемпионат Казахстана получился зрелищным. Хорошая традиция появилась - после каждого первенства на слуху теперь «новые имена», выполнившие норматив мастера спорта. Хочу особо отметить воспитанников академии Team Kazakhstan, которые продемонстрировали хорошие результаты: Инкар Дюсебай, Альбина Какенова, Сатима Тореген, Таир Сарманов, Ерасыл Бахтияр и Еву Корышева, которой буквально немного не хватило, чтобы выиграть бронзу. Приятно видеть, что воспитанники уже показывают хорошие результаты, как на внутренних, так и на международных турнирах», - отметила капитан юниорской сборной Казахстана Juniors Billie Jean King Cup Ярослава Шведова.

#Казахстан #теннис #чемпионат #победители

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