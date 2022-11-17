Общество

Очередной блэкаут в Атырау оставил без света и тепла тысячи горожан

​​​​​​​Серик Кабдулов

Пока не коллапс, но...

Учащиеся шести школ были вынуждены перейти на онлайн-обучение, а это более 10 тыс. учеников. Причина – неработающие насосы на отопительных котлах в школьной котельной, которые вышли из строя из-за перепада напряжения в электросетях.

Из-за аварии на электроподстанции тысяче воспитанников детсадов также пришлось остаться дома. Экстренным службам потребовалось два дня для полного восстановления электроснабжения. И это не первый подобный случай в регионе.

Ситуация с электроснабжением области в последнее время не выдерживает никакой критики. На этом заострил внимание и Президент Касым-Жомарт ­Токаев, встретившийся с местной общест­венностью в ходе недавней рабочей поездки в регион.

«Насущная проблема Атырау­ской области – изношенность сетей электроснабжения, которая достигла 40%. В этом году проводится ремонт электросетей в 15 населенных пунктах. Но очевидно, что этого недостаточно. В последние годы система электроснабжения области функцио­нирует плохо. Нехватка электроэнергии в регионе достигает порядка 200 мегаватт», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, в области есть предприятия, которые используют собственные электростанции. Но их возмож­ности тоже крайне ограничены. На фоне развития промышленности и роста численности населения потребность в электро­энергии в регионе будет только расти. Поэтому необходимо начать полную модернизацию всей системы электроснабжения.

«В прошлом году я поручал подключить западные регионы к основной энергетической сис­теме страны. Поручаю Правительству проработать данный вопрос и принять конкретные решения. Необходимо также рассмотреть возможность финансирования ремонта электросетей из республиканского бюджета. Кроме того, есть замечания к работе компании «Атырау жарык». Если компания не исполняет своих обязанностей, то договор с ней нужно расторгать», – заявил Президент.

Ветры, дожди и отсутствие средств

Специалисты АО «Атырау жарык» провели анализ отключений и пришли к следующим выводам. С начала года произошло 212 аварий, 127 из них – из-за неудовлетворительного состояния потребительских трансформаторных подстанций в связи с невыполнением технического обслуживания. Причиной еще 85 стали... неблагоприятные погодные условия.

Были случаи повреждения кабелей транспортными средствами. 24 отключения связаны с повреждением кабельных линий при выполнении земляных работ без согласования с собственниками сетей.

На сетях ЖКХ зафиксировано 224 отключения, 132 из них связаны опять же с неудовлетворительным состоянием частных трансформаторов, 92 аварии произошло из-за осадков и сильных ветров. Довольно часто прекращение электроснабжения (166 случаев) связано с выходом из строя кабельных линий пригородных микрорайонов.

Руководство АО «Атырау жарык», отчитываясь перед депутатами городского маслихата, посетовало на отсутствие средств для проведения ремонтных работ. В первую очередь – на системах, которые находятся на балансе самого города.

Для поддержания электрических сетей в надлежащем состоянии необходимо ежегодно, согласно техническому рег­ламенту, проводить осеннюю и весеннюю ревизию электро­оборудования и воздушных сетей. На электрооборудовании, трансформаторах и воздушных линиях, у которых подошли сроки эксплуатации согласно отраслевым нормам и СНиП, нужно осуществлять капитальный ремонт.

Кто в доме хозяин?

С 1 сентября 2022 года 1 кВт⁄час подорожал для всех групп потребителей Атырауской области. В частности, для населения – с 5,71 до 6,28 тенге (цены без НДС), или на 9%.

Безусловно, вопросы повышения качества электроснабжения на сегодня очень актуальны для жителей Атырау. Но постановка вопроса о выделении дополнительного финансирования не устраивает депутатов, которые заявляют, что «Атырау жарык», являясь частной энергораспределительной компанией, вместе с аффилированными организациями и без того извлекает доходы от эксплуатации сетей городского ЖКХ и к тому же использует сети, построенные на бюджетные средства.

– Во-первых, предлагаем соз­дать комиссию в целях регулирования механизма работы АО «Атырау жарык» и решения актуальных проблем в сфере электроснабжения. Во-вторых, в целях улучшения оказания услуг населению предлагаем вернуть обратно 50% доли данного акцио­нерного общества государству. В-третьих, так как АО использует инфраструктуру, которая находится в коммунальной собственности, считаем целесообразным, чтобы оно содержало эти объекты за свой счет и вкладывало в ремонт собственные средства, – высказала общую позицию городского маслихата депутат Багыт Шеркешбаева.

Будут осуществлены намерения или нет, покажет время. В этих предложениях, безусловно, есть рациональное зерно.

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