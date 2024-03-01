Одаренным и любознательным

«Сегодня дополнительным образованием охвачено 81,1% школьников. Мы стремимся обеспечить равные возможности для всех детей при получении дополнительного образования. В текущем году планируется увеличить охват до 86,3%», – сообщила директор департамента воспитательной работы и дополнительного образования Меруерт Медетбекова.

Отметим, для большего охвата детей дополнительным образованием по поручению Главы государства в этом году планируется открытие шести дворцов школьников в городах Астане, Алматы, Шымкенте, а также Мангистауской, Костанайской и Павлодарской областях, проинформировала пресс-служба Министерства просвещения РК.