По словам начальника отдела по развитию малого предпринимательства палаты предпринимателей области Нурасыла Муратова, в регионе полным ходом идет прием заявок для участия в проекте. В итоге будет составлен список производителей и потенциальных участников. После участия в ярмарке-выставке «Одно село — один продукт» и последую­щего отбора три представителя малого и среднего бизнеса получат доступ к дальнейшему продвижению их продукции.

В прошлом году состоялась ярмарка-выставка, в которой приняли участие 15 предпринимательниц. После получения господдержки бизнес смогли расширить шесть женщин. Участницам оказали поддержку по продвижению и сбыту продукции, разработке товарных знаков. Также предоставлялось сопровождение при сертификации.

В прошлом году в области был успешно реализован проект «Кәсіпке бағыт», по результатам которого 19 из 44 участников смог­ли добиться высоких результатов в виде монетизации своих производств и получении новых навыков. Семь предпринимателей получили финансирование на общую сумму более 43 млн тенге для закупа скота.