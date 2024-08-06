Одно село – один продукт Свежий выпуск 6 августа 2024 г. 4:00 1 Флора Левина собственный корреспондент по области Абай В области Абай реализуетcя проект «Одно село – один продукт», направленный на оказание господдержки отечественным товаропроизводителям. Главная его фишка – использование местного сырья. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов По словам начальника отдела по развитию малого предпринимательства палаты предпринимателей области Нурасыла Муратова, в регионе полным ходом идет прием заявок для участия в проекте. В итоге будет составлен список производителей и потенциальных участников. После участия в ярмарке-выставке «Одно село — один продукт» и последующего отбора три представителя малого и среднего бизнеса получат доступ к дальнейшему продвижению их продукции. В прошлом году состоялась ярмарка-выставка, в которой приняли участие 15 предпринимательниц. После получения господдержки бизнес смогли расширить шесть женщин. Участницам оказали поддержку по продвижению и сбыту продукции, разработке товарных знаков. Также предоставлялось сопровождение при сертификации. В прошлом году в области был успешно реализован проект «Кәсіпке бағыт», по результатам которого 19 из 44 участников смогли добиться высоких результатов в виде монетизации своих производств и получении новых навыков. Семь предпринимателей получили финансирование на общую сумму более 43 млн тенге для закупа скота. #село #поддержка #бизнес #предприниматели